خبر حزين.. بعد مشاركته في المونديال وفاة لاعب عن 25 عاما!

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ولم تُعلن حتى الآن الأسباب الرسمية للوفاة.وقالت نقابة لاعبي كرة القدم في جنوب في بيان: "نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة لاعب خط وسط ماميلودي صنداونز ومنتخب بافانا بافانا، جايدن آدامز، بصورة مفاجئة".وأضافت أن آدامز مثّل بلاده أخيراً في ، وحمل آمال الجماهير "بفخر وشجاعة وتميّز"، معتبرة أن رحيله يشكّل خسارة كبيرة لعائلته وزملائه وأنديته وكرة القدم في جنوب أفريقيا.وشارك آدامز أساسياً في مباراتين من أصل ثلاث خاضها مع المنتخب في البطولة، رغم وفاة جدته ماريانا قبل من تعادل جنوب أفريقيا مع تشيكيا بنتيجة 1-1.كما بدأ أساسياً في المباراة التي خسرتها بلاده أمام بهدفين من دون رد، ودخل بديلاً خلال الفوز على بهدف نظيف.وبقي آدامز على مقاعد البدلاء عندما ودّعت جنوب أفريقيا البطولة أمام في 28 حزيران.وقبل انطلاق كأس العالم، ساهم آدامز في تتويج ماميلودي صنداونز بدوري أبطال أفريقيا، بعدما انضم إلى الفريق قادماً من ستيلينبوش.وكان قد أهدى ميداليته مع صنداونز إلى زميله السابق في ستيلينبوش، أوشوين أندريز، الذي توفي بعد تعرضه للطعن عام 2023.