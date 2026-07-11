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رياضة

خبر حزين.. بعد مشاركته في المونديال وفاة لاعب عن 25 عاما!

Lebanon 24
11-07-2026 | 11:17
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خبر حزين.. بعد مشاركته في المونديال وفاة لاعب عن 25 عاما!
خبر حزين.. بعد مشاركته في المونديال وفاة لاعب عن 25 عاما! photos 0
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توفي لاعب منتخب جنوب أفريقيا ونادي ماميلودي صنداونز، جايدن آدامز، عن عمر ناهز 25 عاماً، بعد أسابيع من مشاركته في ثلاث مباريات ضمن بطولة كأس العالم، وفق ما أكدته نقابة لاعبي كرة القدم في بلاده، السبت.
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ولم تُعلن حتى الآن الأسباب الرسمية للوفاة.

وقالت نقابة لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا في بيان: "نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة لاعب خط وسط ماميلودي صنداونز ومنتخب بافانا بافانا، جايدن آدامز، بصورة مفاجئة".
Jayden Adams of South Africa runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026.

وأضافت أن آدامز مثّل بلاده أخيراً في كأس العالم، وحمل آمال الجماهير "بفخر وشجاعة وتميّز"، معتبرة أن رحيله يشكّل خسارة كبيرة لعائلته وزملائه وأنديته وكرة القدم في جنوب أفريقيا.

وشارك آدامز أساسياً في مباراتين من أصل ثلاث خاضها مع المنتخب في البطولة، رغم وفاة جدته ماريانا قبل يوم واحد من تعادل جنوب أفريقيا مع تشيكيا بنتيجة 1-1.

كما بدأ أساسياً في المباراة التي خسرتها بلاده أمام المكسيك بهدفين من دون رد، ودخل بديلاً خلال الفوز على كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

وبقي آدامز على مقاعد البدلاء عندما ودّعت جنوب أفريقيا البطولة أمام كندا في 28 حزيران.

وقبل انطلاق كأس العالم، ساهم آدامز في تتويج ماميلودي صنداونز بدوري أبطال أفريقيا، بعدما انضم إلى الفريق قادماً من ستيلينبوش.

وكان قد أهدى ميداليته مع صنداونز إلى زميله السابق في ستيلينبوش، أوشوين أندريز، الذي توفي بعد تعرضه للطعن عام 2023.
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