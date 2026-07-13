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وبحسب موقع The Comeback، قال رئيس جياني إنفانتينو إن فكرة توسيع البطولة ستُبحث داخل اللجان المختصة بعد نهاية كأس العالم الحالية.وجاء كلام إنفانتينو في مقابلة مع شبكة Blue Sport ، عندما سُئل عن احتمال رفع عدد المنتخبات من 48 إلى 64 بعد التوسعة الأخيرة.وقال إنفانتينو إن الملف "سيُنظر فيه ويُناقش" بعد البطولة، مضيفاً أن تنظيم كأس العالم يجب أن يكون للعالم كله، لا لأوروبا وأميركا الجنوبية فقط.وأضاف: "كل دولة يجب أن تكون قادرة على الحلم بالمشاركة في كأس العالم".وبرر إنفانتينو الفكرة بالقول إن مستوى المنتخبات يرتفع في كل أنحاء العالم، معتبراً أن عدم منح الدول الصغيرة فرصة المشاركة قد يضعف حافزها على التطور.وكان اتحاد أميركا الجنوبية CONMEBOL قد اقترح في آذار 2025 توسيع كأس العالم إلى 64 منتخباً في نسخة 2030، التي ستصادف الذكرى المئوية لانطلاق البطولة.وقال أليخاندرو دومينغيز حينها إن كأس العالم 2030 يجب أن يكون "تاريخياً"، داعياً إلى التفكير بشكل أكبر لأن ، بحسب تعبيره، تصبح احتفالاً عالمياً حين تكون مشتركة بين الجميع.وفي حال إقرار ، ستتغير البطولة بشكل كبير. فكأس العالم بـ64 منتخباً سيضم 128 مباراة، أي ضعف عدد مباريات النظام القديم الذي كان يضم 32 منتخباً بين عامي 1998 و2022.أما نسخة 2026، التي تُقام بـ48 منتخباً، فتضم 104 مباريات.ويرى مؤيدو التوسعة أن نظام الـ64 منتخباً قد يمنح البطولة شكلاً أوضح في مراحلها الإقصائية، لأنه لن يحتاج إلى تأهل منتخبات من المركز الثالث كما يحدث في نظام الـ48 منتخباً.في المقابل، سيطرح النظام الجديد أسئلة كبيرة حول طول البطولة، ضغط المباريات، مستوى المنافسة، والإرهاق على اللاعبين والأندية.حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي. لكن تصريح إنفانتينو يكفي لفتح من جديد: هل تصبح كأس العالم بطولة أوسع وأكثر عالمية، أم أن التوسع المبالغ فيه قد يخفف من قيمتها الفنية؟