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رياضة

بعد رحيل تريزيغيه.. 3 حلول أمام الأهلي المصري لتعويض غيابه

Lebanon 24
14-07-2026 | 23:00
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بعد رحيل تريزيغيه.. 3 حلول أمام الأهلي المصري لتعويض غيابه
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أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا رحيل لاعبه الدولي محمود حسن "تريزيغيه"، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية مستحقاته وفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

ويأتي رحيل تريزيغيه وسط اقتراب انتقاله إلى الدوري السعودي، بعدما تلقى عرضًا رسميًا من نادي الرياض للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.
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وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد عاد إلى الأهلي في صيف 2025، عقب تجربة احترافية طويلة خارج مصر، خاض خلالها عدة محطات أبرزها مع أندية أستون فيلا الإنجليزي، وأندرلخت البلجيكي، وقاسم باشا وطرابزون سبور التركيين.

ومع رحيل اللاعب الذي يشغل مركز الجناح الأيسر، يبحث الأهلي عن البدائل المناسبة لتعويض غيابه في الموسم الجديد، حيث تبرز أمامه 3 خيارات:

الاعتماد على قطاع الناشئين

قد يتجه الأهلي إلى تصعيد أحد المواهب الشابة لتعويض رحيل تريزيغيه، خاصة في ظل امتلاكه عددًا من اللاعبين المميزين في هذا المركز.

ويُعد عمر سيد معوض أحد أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة، بعدما لفت الأنظار مع فرق الناشئين ومنتخب الشباب، إلى جانب محمد عبد الله العائد من فترة إعارة مع سيراميكا كليوباترا.

التعاقد مع صفقة أجنبية قوية

يبقى خيار التعاقد مع جناح أجنبي مطروحًا أمام إدارة الأهلي، رغم صعوبته نسبيًا بسبب وجود المغربي أشرف بن شرقي في المركز ذاته.

وقد يبحث الفريق عن لاعب يمتلك خصائص مختلفة، خصوصًا من ناحية السرعة والقدرة على صناعة الفارق، مع مراعاة عدم تحمل أعباء مالية كبيرة، لا سيما أن رحيل تريزيغيه جاء لأسباب اقتصادية بعد رفضه خفض قيمة عقده.

تغيير أسلوب اللعب

أما الحل الثالث، فيتمثل في إعادة النظر في طريقة اللعب، عبر عدم الاعتماد على الأجنحة التقليدية والاتجاه إلى استخدام مهاجمين صريحين.

وقد يعتمد المدرب المغربي الحسين عموتة على توظيف أشرف بن شرقي كمهاجم متأخر، أو اللجوء إلى خطة مثل 4-3-3 مع وجود ثنائي هجومي، وهو ما قد يقلل حاجة الفريق إلى التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح.
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