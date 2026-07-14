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رياضة

شاهدوا ردة فعل ملك إسبانيا بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم (فيديو)

Lebanon 24
14-07-2026 | 23:59
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شاهدوا ردة فعل ملك إسبانيا بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم (فيديو)
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بعد فوز منتخب اسبانيا على فرنسا بهدفين دون رد مساء أمس الثلاثاء وتأهله إلى نهائي كأس العالم 2026، احتفل ملك إسبانيا فيليبي السادس مع عائلته بالحدث السعيد

ونشر حساب القصر الملكي الإسباني فيديو للملك فيليبي السادس وهو يتابع المباراة مع أفراد عائلته الملكة ليتيسيا وابنتيه لينور وصوفيا وهم يرتدون قميص "لافوريا روخا" ويحتفلون بالفوز بحماسة. 
 
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وسجل ميكيل أويارزابال هدفاً من علامة الجزاء وأضاف بيدرو بورو الهدف الثاني لتصعد إسبانيا إلى ثاني نهائي كأس عالم في تاريخها على حساب فرنسا.

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