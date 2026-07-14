شاهدوا ردة فعل ملك إسبانيا بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم (فيديو)

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¡España está en la final! 🇪🇸
Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.
Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz
— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026
¡España está en la final! 🇪🇸
Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.
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