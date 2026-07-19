"موعد ألغته الحرب" يعود الليلة.. ميسي أمام ماكينة إسبانيا ونهائي التفاصيل الصغيرة

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يصطدم الليلة الانضباط الهيكلي الصارم الذي تفرضه إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي، بالواقعية العمودية المعتمدة على المهارة الفردية والتحولات السريعة التي يطبقها ليونيل سكالوني مع المنتخب الأرجنتيني. وقد وصل المنتخب الإسباني إلى المشهد الختامي بعد تفوقه على بنتيجة هدفين دون رد في نصف النهائي، مستفيداً من تنظيم دفاعي عالي المستوى أثمر عن الحفاظ على نظافة شباكه في ست مباريات طوال البطولة، واهتزاز شباكه في مناسبة واحدة فقط خلال الأدوار الإقصائية. ويعتمد الفريق الإسباني بشكل أساسي على التمرير القصير لبناء الهجمات من الخلف، بهدف إنهاك الخصم بدنياً وسحب خطوطه الدفاعية لفتح ثغرات في الثلث الأخير من الملعب.في المقابل، تأهلت الأرجنتين بعد مباراة معقدة بدنياً أمام إنكلترا حسمتها في الدقائق الأخيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. وأظهر المنتخب الأرجنتيني مرونة تكتيكية عالية وقدرة على التحول السريع من وضعية الدفاع إلى الهجوم، مستغلاً الكفاءة التهديفية للاوتارو مارتينيز والدور القيادي لليونيل ميسي في صناعة اللعب وإيجاد الثغرات عبر التمرير البيني خلف خطوط الدفاع.تتلخص المعركة الفنية الليلة في قدرة كل طرف على فرض إيقاعه في وسط الملعب، حيث تسعى إسبانيا من خلال ثنائي الوسط رودري وداني أولمو إلى فرض الاستحواذ الصبور في ثلث الملعب الأوسط، وتدوير لفتح ممرات التمرير في أنصاف المساحات للامين يامال. وفي المقابل، سيعتمد سكالوني على الأرجح على ثنائية إنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستر لتطبيق ضغط متوسط يهدف إلى قطع خطوط التمرير الإسبانية وتوجيه اللعب نحو الأطراف لتقليص خطورة العمق، مع محاولة استغلال الكرات التحولية اللحظية فور استعادة الكرة وتمريرها مباشرة إلى ميسي خلف خط وسط إسبانيا.يلعب العامل البدني دوراً حاسماً في حسابات الليلة، إذ تدخل إسبانيا اللقاء بأفضلية نسبية بعد حسمها مواجهة نصف النهائي دون تمديد أو مجهود بدني مفرط، مقارنة بالأرجنتين التي خاضت مواجهة استنزافية عالية الكثافة ضد إنكلترا حتى اللحظات الأخيرة. وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ، الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بإدارة تحكيمية من السلوفيني سلافكو فينتشيتش.