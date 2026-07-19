تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

"موعد ألغته الحرب" يعود الليلة.. ميسي أمام ماكينة إسبانيا ونهائي التفاصيل الصغيرة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-07-2026 | 04:30
A-
A+
موعد ألغته الحرب يعود الليلة.. ميسي أمام ماكينة إسبانيا ونهائي التفاصيل الصغيرة
موعد ألغته الحرب يعود الليلة.. ميسي أمام ماكينة إسبانيا ونهائي التفاصيل الصغيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلتقي إسبانيا والأرجنتين الليلة على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي في نهائي كأس العالم 2026. وتكتسب هذه المواجهة أبعاداً استثنائية بالنظر إلى كواليس التحضيرات الدولية للمنتخبين؛ إذ كان من المفترض أن يلتقي الطرفان في السابع والعشرين من آذار الماضي على ملعب لوسيل ضمن كأس "فيناليسيما" التي تجمع بطل أوروبا وبطل كوبا أميركا بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لكن المباراة أُلغيت حينها بسبب الحرب والظروف الأمنية في المنطقة. وبعد أقل من أربعة أشهر، أعاد المسار الرياضي فرض هذه المواجهة التي أُلغيت سابقاً لأسباب سياسية وأمنية، ولكن في إطار ومكان أكبر يحملان أبعاداً تاريخية: نهائي كأس العالم.
Advertisement

يصطدم الليلة الانضباط الهيكلي الصارم الذي تفرضه إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي، بالواقعية العمودية المعتمدة على المهارة الفردية والتحولات السريعة التي يطبقها ليونيل سكالوني مع المنتخب الأرجنتيني. وقد وصل المنتخب الإسباني إلى المشهد الختامي بعد تفوقه على فرنسا بنتيجة هدفين دون رد في نصف النهائي، مستفيداً من تنظيم دفاعي عالي المستوى أثمر عن الحفاظ على نظافة شباكه في ست مباريات طوال البطولة، واهتزاز شباكه في مناسبة واحدة فقط خلال الأدوار الإقصائية. ويعتمد الفريق الإسباني بشكل أساسي على التمرير القصير لبناء الهجمات من الخلف، بهدف إنهاك الخصم بدنياً وسحب خطوطه الدفاعية لفتح ثغرات في الثلث الأخير من الملعب.

في المقابل، تأهلت الأرجنتين بعد مباراة معقدة بدنياً أمام إنكلترا حسمتها في الدقائق الأخيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. وأظهر المنتخب الأرجنتيني مرونة تكتيكية عالية وقدرة على التحول السريع من وضعية الدفاع إلى الهجوم، مستغلاً الكفاءة التهديفية للاوتارو مارتينيز والدور القيادي لليونيل ميسي في صناعة اللعب وإيجاد الثغرات عبر التمرير البيني خلف خطوط الدفاع.

تتلخص المعركة الفنية الليلة في قدرة كل طرف على فرض إيقاعه في وسط الملعب، حيث تسعى إسبانيا من خلال ثنائي الوسط رودري وداني أولمو إلى فرض الاستحواذ الصبور في ثلث الملعب الأوسط، وتدوير الكرة لفتح ممرات التمرير في أنصاف المساحات للامين يامال. وفي المقابل، سيعتمد سكالوني على الأرجح على ثنائية إنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستر لتطبيق ضغط متوسط يهدف إلى قطع خطوط التمرير الإسبانية وتوجيه اللعب نحو الأطراف لتقليص خطورة العمق، مع محاولة استغلال الكرات التحولية اللحظية فور استعادة الكرة وتمريرها مباشرة إلى ميسي خلف خط وسط إسبانيا.

يلعب العامل البدني دوراً حاسماً في حسابات الليلة، إذ تدخل إسبانيا اللقاء بأفضلية نسبية بعد حسمها مواجهة نصف النهائي دون تمديد أو مجهود بدني مفرط، مقارنة بالأرجنتين التي خاضت مواجهة استنزافية عالية الكثافة ضد إنكلترا حتى اللحظات الأخيرة. وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت، الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بإدارة تحكيمية من السلوفيني سلافكو فينتشيتش.
 
مواضيع ذات صلة
نهائي الأحلام في نيوجيرسي.. ميسي أمام إسبانيا الشرسة
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسباني: هذه خطة إسبانيا الجذرية وغير المتوقعة لإيقاف ميسي في النهائي
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا يوجد موعد نهائي لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميرينو: الحد من خطورة ميسي تحد هائل في نهائي المونديال
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 19:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

مونديال 2026

الاتحاد الأوروبي

الأوروبي

✨ الخلف

أوروبا

أوروبي

بيروت

رياضي

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:35 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:06 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:08 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:35 | 2026-07-19
Lebanon24
11:03 | 2026-07-19
Lebanon24
08:06 | 2026-07-19
Lebanon24
07:40 | 2026-07-19
Lebanon24
06:08 | 2026-07-19
Lebanon24
06:00 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24