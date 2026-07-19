تقرير إسباني: هذه خطة إسبانيا الجذرية وغير المتوقعة لإيقاف ميسي في النهائي

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ويقول التقرير الذي ترجمه "" إن النهائي الكبير بين الأرجنتين وإسبانيا وضع العالم أمام حالة ترقب واسعة، ليس فقط بسبب الصدام بين الأميركية الجنوبية والأوروبية، بل بسبب ميسي تحديدا، الذي يسعى إلى تتويج مسيرته في نيو جيرسي.وقبل المباراة الحاسمة، تحدث مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أمام الإعلام عن المواجهة، وكان السؤال المتوقع حاضرا: كيف يمكن إيقاف قائد الأرجنتين؟وبحسب التقرير، أكد مدرب أنه لن يلجأ إلى خطط قديمة أو إلى رقابة لصيقة خانقة ضد ميسي، وهي فكرة طرحها كثير من المحللين في الساعات التي سبقت النهائي. ويرى دي لا فوينتي أن محاولة إيقاف الرقم 10 بشكل فردي قد تكون خطأ مكلفا في مباراة بهذا الحجم.وقال دي لا فوينتي، في تصريحات نقلتها وكالة "Associated Press": "لا يمكن إيقاف ميسي برجل واحد، بل بجهد الفريق كله". ويعتمد المدرب الإسباني على القوة الجماعية والتضامن الدفاعي بين لاعبيه.وتقوم خطة إسبانيا على إغلاق المساحات بشكل منسق، والضغط في المناطق التي يكون فيها ميسي أكثر خطورة. والهدف الأساسي هو تعطيل خطوط التمرير قبل وصول إليه، ودفع الأرجنتين إلى البحث عن خيارات هجومية أخرى.ويشير التقرير إلى أن هذا الأسلوب يعكس دراسة دقيقة من الجهاز الفني الإسباني لطريقة لعب منتخب ليونيل سكالوني في المباريات الأخيرة. فالخطة لا تقتصر على ميسي وحده، بل تهدف أيضا إلى منع اللاعبين الخطرين من مواجهة المدافعين الإسبان في مساحات مفتوحة.في المقابل، ترى الصحافة الأرجنتينية أن المباراة قد تشهد معركة بدنية قوية في وسط الملعب، مع عمل الجهاز الفني الأرجنتيني على إيجاد حلول تكتيكية لتخفيف الضغط المتوقع عن ميسي.ويخلص التقرير إلى أن ملعب ميتلايف سيكون أمام مواجهة تكتيكية دقيقة، حيث تدرك إسبانيا أن ثانية واحدة من فقدان التركيز أمام ميسي قد تكون كافية لخسارة كأس العالم.