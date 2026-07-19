نهاية 14 عاماً مع فرنسا.. زيدان يقترب من خلافة ديشان

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وجاءت النهاية محبطة لمنتخب كان من أبرز المرشحين للفوز باللقب، نظراً إلى عدد النجوم في صفوفه وقوته الهجومية. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الفرنسي خلال الأيام المقبلة اسم المدرب الجديد، وسط ترشيحات واسعة لزين الدين زيدان.قاد ديشان المنتخب الفرنسي لمدة 14 عاماً، وتوج بكأس العالم 2018، ثم بلغ نهائي نسخة 2022 قبل خسارته بركلات الترجيح، كما خسر نهائي كأس 2016 أمام البرتغال.وانقسمت الآراء حول تجربته. فبينما رأى منتقدوه أن حصيلة الألقاب لم تتناسب مع المواهب التي امتلكها، اعتبر آخرون حافظت تحت قيادته على استقرار تنافسي وحضور دائم في الأدوار النهائية.وكشفت الخسارة أمام إسبانيا أبرز المشكلات الفنية، بعدما خسر المنتخب معركة الوسط وفشل في الضغط وصناعة الفرص، من دون نجاح ديشان في تقديم خطة بديلة.وقد يتجه زيدان، في حال تعيينه، إلى منح المنتخب طابعاً هجومياً أكبر، مع أدوار محورية لمايكل أوليسيه أو ريان شرقي، وربما عثمان ديمبلي في مركز أكثر عمقاً.كما يفتح قرب زيدان من كريم بنزيمة باب التكهنات بشأن عودة المهاجم إلى المنتخب رغم بلوغه 38 عاماً، خصوصاً بعد خلافه مع ديشان، إلا أن ذلك يبقى احتمالاً غير محسوم.وإذا تسلم زيدان المهمة، فقد تكون مباراته الأولى أمام في الأمم الأوروبية يوم 25 أيلول، قبل مواجهة بلجيكا بعد ثلاثة أيام، ثم لقاء إيطاليا في "ستاد دو فرانس" يوم 2 تشرين الأول. (سكاي نيوز)