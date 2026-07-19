تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نهاية 14 عاماً مع فرنسا.. زيدان يقترب من خلافة ديشان

Lebanon 24
19-07-2026 | 02:23
A-
A+
نهاية 14 عاماً مع فرنسا.. زيدان يقترب من خلافة ديشان
نهاية 14 عاماً مع فرنسا.. زيدان يقترب من خلافة ديشان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أنهى ديدييه ديشان مسيرته مع منتخب فرنسا باحتلال المركز الرابع في كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام إنكلترا 6-4، عقب أيام من السقوط أمام إسبانيا في نصف النهائي.
Advertisement

وجاءت النهاية محبطة لمنتخب كان من أبرز المرشحين للفوز باللقب، نظراً إلى عدد النجوم في صفوفه وقوته الهجومية. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الفرنسي خلال الأيام المقبلة اسم المدرب الجديد، وسط ترشيحات واسعة لزين الدين زيدان.

قاد ديشان المنتخب الفرنسي لمدة 14 عاماً، وتوج بكأس العالم 2018، ثم بلغ نهائي نسخة 2022 قبل خسارته بركلات الترجيح، كما خسر نهائي كأس أوروبا 2016 أمام البرتغال.

وانقسمت الآراء حول تجربته. فبينما رأى منتقدوه أن حصيلة الألقاب لم تتناسب مع المواهب التي امتلكها، اعتبر آخرون أن فرنسا حافظت تحت قيادته على استقرار تنافسي وحضور دائم في الأدوار النهائية.

وكشفت الخسارة أمام إسبانيا أبرز المشكلات الفنية، بعدما خسر المنتخب معركة الوسط وفشل في الضغط وصناعة الفرص، من دون نجاح ديشان في تقديم خطة بديلة.

وقد يتجه زيدان، في حال تعيينه، إلى منح المنتخب طابعاً هجومياً أكبر، مع أدوار محورية لمايكل أوليسيه أو ريان شرقي، وربما عثمان ديمبلي في مركز أكثر عمقاً.

كما يفتح قرب زيدان من كريم بنزيمة باب التكهنات بشأن عودة المهاجم إلى المنتخب رغم بلوغه 38 عاماً، خصوصاً بعد خلافه الطويل مع ديشان، إلا أن ذلك يبقى احتمالاً غير محسوم.

وإذا تسلم زيدان المهمة، فقد تكون مباراته الأولى أمام تركيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 25 أيلول، قبل مواجهة بلجيكا بعد ثلاثة أيام، ثم لقاء إيطاليا في "ستاد دو فرانس" يوم 2 تشرين الأول. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
باريس يربك حسابات ليفربول.. مرشح خلافة صلاح يقترب من فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يفقد سحره الانتخابي: هل يقترب عصر "رجل الدولة الأقوى" من نهايته؟
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الصحة العالمية يطمئن: تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيرانيّ: إسرائيل تقترب من "نهاية وجودها"
lebanon 24
Lebanon24
19/07/2026 13:08:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

كأس العالم

سكاي نيوز

أن فرنسا

الأوروبي

أوروبا

أوروبي

الطويل

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:48 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-19
Lebanon24
04:30 | 2026-07-19
Lebanon24
04:22 | 2026-07-19
Lebanon24
01:48 | 2026-07-19
Lebanon24
00:04 | 2026-07-19
Lebanon24
23:21 | 2026-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24