جودة الهواء خلال نهائي كأس العالم: هذه توقعات الطقس في ظل اشتعال حرائق الغابات في كندا

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وبحسب تقرير لفوربس، يُتوقع أن تكون جودة الهواء معتدلة في إيست راذرفورد، حيث تقام المباراة، مع تحسن الظروف الجوية قبل موعد الانطلاق، ما يجعل احتمال تأجيل النهائي ضعيفاً حتى الآن.وكان دخان الحرائق قد غطى أجزاء من نيويورك ونيوجيرسي الجمعة، قبل أن تبقى كميات منه في الأجواء صباح السبت. ودفع ذلك الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى الاجتماع مع مسؤولين في ، لمناقشة المخاطر الصحية المحتملة على اللاعبين والجماهير والحكام.ونقل الصحافي الرياضي روب هاريس، من Sky News، أن تركز على "المخاطر الصحية المحتملة التي يسببها دخان حرائق الغابات في منطقة نيويورك ونيوجيرسي".وتشير بيانات IQAir إلى أن جودة الهواء في إيست راذرفورد ستكون معتدلة عند موعد المباراة، مع مؤشر يبلغ نحو 80، بعدما كانت المنطقة تعاني السبت من هواء غير صحي للفئات الحساسة.وقال تايلر رويس، كبير خبراء الأرصاد في AccuWeather، لـESPN إن جبهة عاصفة في شمال شرق السبت ستدفع جزءاً كبيراً من الدخان خارج المنطقة قبل انطلاق النهائي الأحد.ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يبقى احتمال تغير الوضع قائماً. فالبيانات الكندية تشير إلى أن 126 حريقاً لا تزال "خارجة عن السيطرة"، مع توقع استمرار نمو بعض الحرائق وتصاعد دخان كثيف، خصوصاً من حرائق غرب أونتاريو.ولا تزال توقعات جودة الهواء صعبة نسبياً، لأنها ترتبط بعوامل متغيرة مثل اتجاه الرياح، كثافة الدخان، وطريقة انتقال التلوث لمسافات طويلة.حتى الآن، لا توجد مؤشرات جدية إلى تأجيل النهائي. ووفق مصادر تحدثت إلى ESPN، لا يبدي "فيفا" قلقاً كبيراً من تأثير جودة الهواء على المباراة، خصوصاً مع تحسن التوقعات الجوية. كما تتوقع هيئة الأرصاد الأميركية طقساً مشمساً وحرارة تقارب 82 درجة فهرنهايت يوم المباراة.لكن الدخان أثّر بالفعل على أحداث رياضية أخرى. فقد أُلغيت مباراة في الدوري الأميركي بين Chicago Fire وVancouver Whitecaps الخميس، ونُقلت إلى تشرين الأول، بعدما تسببت الحرائق بجودة هواء خطرة في شيكاغو. كما قُدمت مباراة Philadelphia Phillies وNew York Mets ساعة واحدة بسبب المخاوف من الهواء الملوث في فيلادلفيا.وتشهد كندا حالياً أكثر من 950 حريقاً نشطاً، فيما قالت السلطات الكندية إن الطقس الحار والجاف قد يؤدي إلى مزيد من الحرائق خلال الأيام المقبلة. كما جرى إجلاء أكثر من 120 ألف شخص بسبب النيران.وكانت شيكاغو وديترويت من أكثر المدن الأميركية تأثراً بالدخان، إذ وصلت مؤشرات جودة الهواء فيهما إلى مستويات خطرة جداً. كما سجلت نيويورك وواشنطن مستويات غير صحية خلال الأيام الماضية.بالنسبة إلى نهائي الأحد، تبدو الصورة أفضل. لكن قبل صافرة البداية بين ميسي ورفاقه وإسبانيا بطلة ، سيبقى الهواء نفسه تحت المراقبة، في نهائي لا يريد "فيفا" أن يسبق دخان الحرائق قصته الكروية الكبرى.