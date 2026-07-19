كتاب يتوقّع نتيجة نهائي المونديال... من سيفوز الليلة الأرجنتين أم إسبانيا؟

🇪🇸🇦🇷⚽️ INSOLITE — Un livre pour enfants avait prédit la finale Espagne-Argentine et le score



Sorti en juin, « The World’s Game » de Yamile Saied Méndez montre exactement la finale de ce soir : Espagne contre Argentine, victoire 2-1 de la Roja sur un but à la 88e minute.



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