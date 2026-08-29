أب ونجله يعترفان بخداع "فيفا"… والتسوية بـ50 مليون دولار

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وبحسب موقع "Dawn"، كان الأب والابن قد وُجّهت إليهما اتهامات بعد تحقيق أميركي واسع طال "فيفا" واتحادي أميركا الجنوبية والشمالية لكرة القدم، وأدى إلى مداهمات لمسؤولين في زيورخ، ثم إلى سلسلة اعتقالات ومحاكمات وإدانات واعترافات بالذنب.وبموجب اتفاق لتأجيل الملاحقة، ستسقط تهم الاحتيال ضد جينكيس ونجله، بعدما أقرا بأنهما شاركا في مخطط احتيالي استهدف "فيفا" و"CONCACAF" و"CONMEBOL".وجاء في وثيقة قضائية أن الرجلين وافقا على دفع عشرات ملايين الدولارات كرشاوى تجارية لمسؤولين كرويين، مقابل الحصول على دعمهم في مساعيهما لنيل حقوق إعلامية وتسويقية مربحة لبطولات كرة قدم مختلفة.وكان هوغو وماريانو جينكيس يملكان شركة التسويق الرياضي الأرجنتينية "Full Play"، واستخدما الرشاوى، وفق الوثيقة، لتأمين حقوق بث وتسويق مباريات، بينها تصفيات وبطولة "كوبا أميركا".وتعيد القضية التذكير بحجم الفضيحة التي ضربت العالمية قبل أكثر من عقد، حين كشفت التحقيقات الأميركية شبكة واسعة من الرشاوى والصفقات غير القانونية المرتبطة بحقوق النقل والتسويق، وأدت إلى سقوط عدد من المسؤولين في مؤسسات كروية دولية وقارية.