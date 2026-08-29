أب ونجله يعترفان بخداع "فيفا"… والتسوية بـ50 مليون دولار

وافق رجلا الأعمال الأرجنتينيان هوغو جينكيس ونجله ماريانو جينكيس على دفع 50 مليون دولار ضمن اتفاق مع السلطات الأميركية، في قضية مرتبطة بفضيحة الفساد الكبرى التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2015.
وبحسب موقع "Dawn"، كان الأب والابن قد وُجّهت إليهما اتهامات بعد تحقيق أميركي واسع طال "فيفا" واتحادي أميركا الجنوبية والشمالية لكرة القدم، وأدى إلى مداهمات لمسؤولين في زيورخ، ثم إلى سلسلة اعتقالات ومحاكمات وإدانات واعترافات بالذنب.
وبموجب اتفاق لتأجيل الملاحقة، ستسقط الولايات المتحدة
تهم الاحتيال ضد جينكيس ونجله، بعدما أقرا بأنهما شاركا في مخطط احتيالي استهدف "فيفا" و"CONCACAF" و"CONMEBOL".
وجاء في وثيقة قضائية أن الرجلين وافقا على دفع عشرات ملايين الدولارات كرشاوى تجارية لمسؤولين كرويين، مقابل الحصول على دعمهم في مساعيهما لنيل حقوق إعلامية وتسويقية مربحة لبطولات كرة قدم مختلفة.
وكان هوغو وماريانو جينكيس يملكان شركة التسويق الرياضي الأرجنتينية "Full Play"، واستخدما الرشاوى، وفق الوثيقة، لتأمين حقوق بث وتسويق مباريات، بينها تصفيات كأس العالم
وبطولة "كوبا أميركا".
وتعيد القضية التذكير بحجم الفضيحة التي ضربت كرة القدم
العالمية قبل أكثر من عقد، حين كشفت التحقيقات الأميركية شبكة واسعة من الرشاوى والصفقات غير القانونية المرتبطة بحقوق النقل والتسويق، وأدت إلى سقوط عدد من المسؤولين في مؤسسات كروية دولية وقارية.