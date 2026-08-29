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رياضة

"أنتم من أسقطتم النادي"… مدرب عربي يشتبك مع الجماهير ويستقيل

Lebanon 24
29-08-2026 | 08:10
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أنتم من أسقطتم النادي… مدرب عربي يشتبك مع الجماهير ويستقيل
أنتم من أسقطتم النادي… مدرب عربي يشتبك مع الجماهير ويستقيل photos 0
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أعلن أشرف خضر استقالته من تدريب الإسماعيلي، مؤكداً استحالة التراجع عنها، بعد اشتباكه مع جماهير الفريق خلال مواجهة المصرية للاتصالات في دوري المحترفين.

واعتذر خضر عن الواقعة، موضحاً أنه تعرض للسب قبل المباراة وفقد ثباته الانفعالي، وقال: "أنا مخطئ وأعتذر عما حدث"، مطالباً الجماهير بمساندة الفريق.

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الإسماعيلي يرحب باستقالة أشرف خضر بعد واقعة الاشتباك مع الجماهير
 

وأشار إلى أن الإسماعيلي بدأ استعداداته متأخراً وخسر 17 لاعباً، فيما يعاني نقصاً في عدد من المراكز وأزمة في القيد، ما يجعل ضم لاعبين جدد ضرورة لاستكمال الموسم.

واعتبر خضر أن ضمان البقاء يجب أن يكون الهدف الأساسي، في ظل صعوبة العودة إلى الدوري الممتاز. وكان الإسماعيلي قد خسر أول مباراتين أمام مسار 3-1 والمصرية للاتصالات 2-1، ويواجه النصر الجمعة على استاد الإسماعيلية.

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الدوري الممتاز

دوري المحترفين

التراجع عن

إسماعيل

المصرية

الترا

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