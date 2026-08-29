"أنتم من أسقطتم النادي"… مدرب عربي يشتبك مع الجماهير ويستقيل

أعلن أشرف خضر استقالته من تدريب الإسماعيلي، مؤكداً استحالة التراجع عنها، بعد اشتباكه مع جماهير الفريق خلال مواجهة للاتصالات في .

واعتذر خضر عن الواقعة، موضحاً أنه تعرض للسب قبل المباراة وفقد ثباته الانفعالي، وقال: "أنا مخطئ وأعتذر عما حدث"، مطالباً الجماهير بمساندة الفريق.

Advertisement

وأشار إلى أن الإسماعيلي بدأ استعداداته متأخراً وخسر 17 لاعباً، فيما يعاني نقصاً في عدد من المراكز وأزمة في القيد، ما يجعل ضم لاعبين جدد ضرورة لاستكمال الموسم.

واعتبر خضر أن ضمان البقاء يجب أن يكون الهدف الأساسي، في ظل صعوبة العودة إلى . وكان الإسماعيلي قد خسر أول مباراتين أمام مسار 3-1 والمصرية للاتصالات 2-1، ويواجه النصر الجمعة على استاد الإسماعيلية.