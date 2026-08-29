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رياضة

عنف كاد يتحول إلى كارثة… سلتيك ورينجرز يلعبان بلا جمهور

Lebanon 24
29-08-2026 | 10:20
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قرّر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم معاقبة سلتيك ورينجرز بخوض مباراتهما المقبلة على أرضهما في كأس اسكتلندا من دون جمهور، بعد أحداث الشغب التي رافقت مواجهة الفريقين في ربع النهائي على ملعب "Ibrox".
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وبحسب "Sky Sports"، جاء القرار بعد جلسة تأديبية تناولت أحداث مباراة آذار، التي انتهت بفوز سلتيك على رينجرز بركلات الترجيح، قبل أن تشهد أرض الملعب فوضى كبيرة بين جماهير الناديين.

وكان عدد من مشجعي سلتيك قد دخلوا أرض الملعب للاحتفال بالتأهل، قبل أن يقتحم مشجعون من رينجرز الملعب لمواجهتهم. ووصفت الشرطة المشاهد حينها بأنها "مخزية"، فيما انتهت الأحداث بتوقيف العشرات.

ولن تقتصر العقوبة على اللعب خلف أبواب مغلقة، إذ سيضطر كل نادٍ إلى دفع 100 ألف جنيه إسترليني لمنافسه المقبل في كأس اسكتلندا، تعويضاً عن خسارة إيرادات التذاكر المشتركة.

كما حذّر الاتحاد الاسكتلندي الناديين من أن أي تكرار لأعمال الشغب في مباريات كأس اسكتلندا خلال الموسمين المقبلين سيؤدي إلى عقوبة جديدة باللعب من دون جمهور.

وأقرّ الناديان بالتهم المرتبطة بالسلوك غير المقبول من جانب مشجعيهما. وكانت مراجعة مستقلة للأحداث قد خلصت سابقاً إلى أن ما حصل كان قريباً من التسبب بحالات تدافع خطيرة و"عنف مهدد للحياة".

من جانبه، اعتبر سلتيك أن العقوبة "غير متناسبة"، مشيراً إلى أن ما قام به عدد من مشجعيه كان اقتحاماً محدوداً نسبياً، ومؤكداً أنه لا يدافع عن دخول الجماهير إلى أرض الملعب، لكنه كان يتوقع أن تأخذ اللجنة في الاعتبار اختلاف السلوكيات وسياق المباراة، خصوصاً أن سلتيك لم يكن النادي المضيف أو المسؤول عن ترتيبات السلامة في الملعب.

أما رينجرز، فأعلن أنه سيدرس القرار كاملاً وتداعياته قبل تحديد خطواته التالية. كما كشف النادي أن حصة جماهير سلتيك في مباراة ربع نهائي كأس رابطة الأندية الاسكتلندية على ملعب "Ibrox" ستقتصر على 300 تذكرة فقط.

وتعيد العقوبة فتح ملف أمن مباريات القمة الاسكتلندية، حيث لا يتوقف الخطر عند توتر المدرجات، بل يصل أحياناً إلى أرض الملعب نفسها، ما يجعل الاتحاد أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على الحضور الجماهيري ومنع تكرار مشاهد قد تتحول إلى كارثة.
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