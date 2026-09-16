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رياضة

هدف قاتل ينقذ ريال مدريد من السقوط في "الليغا"

Lebanon 24
16-09-2026 | 00:07
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أفلت ريال مدريد من فخ التعثر من جديد في الدوري الإسباني، بعدما حقق انتصارا شاقا خارج قواعده على مضيفه إلتشي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة السادسة من المسابقة.
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افتتح ريال مدريد باب التسجيل في الدقيقة 25، بعدما أودع حارس إلتشي ماتياس ديتورو الكرة في مرماه بالخطأ، قبل أن يضاعف الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 71، قلص أبيل أوسويرو الفارق لأصحاب الأرض، ثم أدرك فرناندو نينيو التعادل في الدقيقة 83.

وعند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف البديل كارلوس إسبي هدف الفوز ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في الوصافة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر الذي يواجه راسينج سانتاندير مساء الأربعاء في الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند نقطتين فقط في قاع الترتيب، متأخرا بفارق الأهداف عن فياريال صاحب المركز قبل الأخير. 
 
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