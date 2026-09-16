هدف قاتل ينقذ ريال مدريد من السقوط في "الليغا"

Advertisement

أفلت من فخ التعثر من جديد في ، بعدما حقق انتصارا شاقا خارج قواعده على مضيفه إلتشي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة السادسة من المسابقة.افتتح باب التسجيل في الدقيقة 25، بعدما أودع حارس إلتشي ماتياس ديتورو في مرماه بالخطأ، قبل أن يضاعف الفرنسي النتيجة في الدقيقة 33.وفي الدقيقة 71، قلص أوسويرو الفارق لأصحاب الأرض، ثم أدرك فرناندو نينيو التعادل في الدقيقة 83.وعند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف البديل كارلوس إسبي هدف الفوز ليمنح فريقه 3 نقاط غالية.بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في الوصافة، بفارق الأهداف عن المتصدر الذي يواجه راسينج سانتاندير مساء الأربعاء في الجولة ذاتها.في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند نقطتين فقط في قاع الترتيب، متأخرا بفارق الأهداف عن فياريال صاحب المركز قبل الأخير.