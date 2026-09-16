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رياضة

العين يكتسح النصر برباعية

Lebanon 24
16-09-2026 | 02:00
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العين يكتسح النصر برباعية
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فاز نادي العين الإماراتي بنتيجة عريضة على ضيفه نادي النصر السعودي، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
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دشن نادي العين بطل نسختي 2003 و2024، عودته إلى دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بفوز عريض على نادي ضيفه النصر السعودي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الموحدة لمنطقة غرب آسيا.

قاد الشقيقان المغربيان حسين وسفيان رحيمي فريق العين إلى هذا الانتصار الكبير، فقد سجل حسين رحيمي هدفين في الدقيقتين 25 و63، وأضاف شقيقه سفيان رحيمي، هداف نسخة 2024 برصيد 13 هدفاً، الهدف الثالث في الدقيقة 72، قبل أن يختتم البديل اليوناني يورغوس ياكوماكيس الرباعية في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، أوقف العين سلسلة سلبية استمرت 8 مباريات من دون فوز، بعد 6 هزائم وتعادلين في نسخة موسم 2024-2025، كما جدد تفوقه على النصر على الملعب نفسه، بعدما كان قد هزمه بالنتيجة ذاتها في طريقه للقب 2024، قبل أن يرد بطل السعودية الدين بعد عام بالفوز عليه 5-1 في الرياض.

وعلى غرار مباراته المحلية الماضية التي شهدت تعادله 1-1 مع الخليج وتراجعه في صراع قمة الدوري السعودي، دفع نادي النصر ثمن أخطاء دفاعية قاتلة، فقد بدا واضحا أن فريق المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو يعاني بشدة في الخروج بالكرة من الخلف.

وفي الدقيقة 25، أهدى المدافع الأيسر سعد الناصر، هدية بطريق الخطأ لحسين رحيمي، بعدما مرر كرة بالخلف دون تقدير، لينفرد المغربي بالمرمى ويسجل بتسديدة أرضية في مرمى الحارس نواف العقيدي.

وكاد الناصر أن يعقد أوضاع فريقه بعد تلقيه بطاقة حمراء إثر تدخل قوي، لكن تقنية الفيديو أنقذته ودفعت الحكم لتغيير قراره بمنحه بطاقة صفراء فقط مع نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر بوستيكوجلو إقحام راكان الغامدي بدلا من سعد الناصر لتفادي مزيد من الكوارث، لكن فريقه استقبل هدفا ثانيا عن طريق حسين رحيمي أيضا، بطريقة مماثلة للهدف الملغي، حيث تابع عرضية الباراغواياني كاكو في الدقيقة 63.

وبعد 9 دقائق، سجل سفيان رحيمي هدفا ثالثا من صناعة أخرى لكاكو بعد مرتدة سريعة، ومع وجود مساحات كبيرة في دفاع النصر المندفع، قبل أن يختتم ياكوماكيس الرباعية من مرتدة أخرى سريعة، كان فيها الفرنسي محمد سيماكان مدافع النصر هو الوحيد المقابل لهجمة عيناوية من 3 لاعبين.
غياب تأثير رونالدو وماني

ولم تفلح الأوراق البديلة الأخرى لمدرب النصر، البرازيلي أنجيلو والمهاجم عبدالله الحمدان، في تغيير واقع الأمر، كما افتقد النصر تأثير قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجمه السنغالي ساديو ماني، إذ لم تكن هناك خطورة حقيقية من هجوم الفريق السعودي، وظل حضور رونالدو باهتا، ولم يظهر إلا بركلة حرة قوية في الدقيقة 89 أبعدها الحارس خالد عيسى ببراعة.

وكانت بداية العين قوية، إذ مرّر الباراغواياني أليخاندرو روميرو كرة خلف المدافعين للحسين رحيمي الذي انفرد وسدد في القائم في الدقيقة الثانية، قبل أن يرد النصر بعد ركلة حرة رفعها البرتغالي جواو فيليكس وارتقى لها الإسباني إينيغو مارتينيس برأسية تصدّى لها الحارس خالد عيسى في الدقيقة 17، ثم تصدّى العقيدي لتسديدة البرتغالي رافايل رودريغيش بعد تمريرة من الحسين رحيمي في الدقيقة 39.

ويلعب النصر الجولة المقبلة مع نادي نيفتشي الأوزبكي، بينما يحل العين ضيفا على نادي الشرطة العراقي.
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