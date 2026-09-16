حمزة عبد الكريم يوجه رسالة لجماهير برشلونة.. هذا ما جاء فيها

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أعرب حمزة عبد ، مهاجم منتخب مصر، عن سعادته البالغة بتوقيع عقد جديد مع نادي يمتد حتى صيف 2030.عبد الكريم قال في مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على منصة "إكس": "لدي شعور مذهل، فخور بهذه الخطوة، ولا أستطيع الانتظار لمواصلة اللعب بقميص هذا النادي العريق".وأضاف المهاجم البالغ من العمر 18 عاما: "اللعب لبرشلونة حلم تحقق، وعائلتي تشعر بالفخر لتوقيعي عقدا جديدا مع النادي".وواصل عبد الكريم قائلا: " لديه أسلوب لعب فريد من نوعه، ويحافظ عليه منذ سنوات، وأحاول التعلم للتأقلم معه".وانتقل مهاجم الأهلي المصري السابق للإشادة بالألماني هانسي ، لبرشلونة، قائلا: "إنه مدرب رائع، ويدعمني دائما، وأجد أيضا مساندة كبيرة من زملائي يوميا لأكون أفضل، وهذا أمر مهم للغاية".وختم اللاعب الواعد تصريحاته قائلا: "أسعى لكتابة تاريخ مع برشلونة، ومساعدة الفريق قدر الإمكان، وأنا سعيد بمساندة جماهير برشلونة لي، وأتمنى أن أساهم في إسعادهم".وانضم حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة في فبرايرالماضي على سبيل الإعارة قادما من الأهلي، وبدأ مشواره باللعب مع فريق الشباب بالنادي الكتالوني.وبعد تصعيده إلى الفريق الأول، تألق حمزة عبد الكريم في فترة الإعداد، وكان هداف برشلونة في المباريات الودية بتسجيله 4 أهداف، مستغلا غياب نجوم الفريق للراحة بعد مشاركتهم في .وبعدها، فعّل برشلونة بند شراء حمزة عبد الكريم نهائيا حتى 2029، قبل توقيع عقد جديد معه لرفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده من 15 مليون إلى 120 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.وحضر اسم حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة خلال أول 6 مباريات هذا الموسم، وشارك بديلا لدقائق قليلة في مواجهة رايو فاييكانو في يوم 31 آب.