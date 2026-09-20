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رياضة

اتهام بالبصق يشعل ديربي لندن.. لاعب وست هام مهدد بالإيقاف 6 مباريات

Lebanon 24
20-09-2026 | 03:11
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اتهام بالبصق يشعل ديربي لندن.. لاعب وست هام مهدد بالإيقاف 6 مباريات
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طغى اتهام خطير على عودة المواجهة بين ميلوول ووست هام بعد غياب 14 عاماً، بعدما اتُّهم مهاجم وست هام تاتي كاستيلانوس بالبصق على حارس ميلوول فيليب مارشال خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي "Championship".

 
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وبحسب وكالة "رويترز"، وقع الحادث المزعوم في الدقيقة 65 عندما كان ميلوول متقدماً 2-0، إذ شوهد مارشال وهو يشير إلى الحكم ثم إلى قميصه، قبل أن يتقدم النادي بشكوى بعد المباراة.

 

وأكد مدربا الفريقين وجود اتهام رسمي، رغم أن أياً منهما قال إنه لم يشاهد الواقعة بنفسه. وقال مدرب ميلوول أليكس نيل إن الحكم الرابع أبلغه بوجود "اتهام بالبصق"، مشيراً إلى أن لقطات الفيديو ستحدد ما إذا كان الأمر قد وقع فعلاً.

 

من جهته، قال مدرب وست هام نونو إسبيريتو سانتو إنه على علم بالادعاء، لكنه لم يشاهد الصور ولم يتحدث بعد مع كاستيلانوس، مؤكداً أنه سيحتاج إلى مراجعة اللقطات قبل الإدلاء بأي موقف.

 

وقد تكون العقوبة قاسية في حال ثبوت الاتهام، إذ تنص لوائح الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على إمكانية إيقاف اللاعب 6 مباريات في حالات البصق المثبتة.

 

وجاءت المباراة وسط أجواء مشحونة أصلاً بسبب العداء التاريخي بين الناديين، وهي الأولى بينهما منذ عام 2012. وكانت الشرطة قد فرضت إجراءات أمنية مشددة حول ملعب "The Den"، بينها توسيع صلاحيات التوقيف والتفتيش بسبب تصنيف اللقاء كمباراة عالية الخطورة.

 

وعلى أرض الملعب، تقدم ميلوول بهدفين عبر كاليب تايلور وكامييل نيغلي، مستفيداً من رميات تماس طويلة أربكت دفاع وست هام، قبل أن يقلب الضيوف المشهد في الشوط الثاني.

 

وسجل البديل محمدو كانتي هدف التقليص بتسديدة بعيدة، ثم أحرز كونستانتينوس مافروبانوس هدف التعادل برأسية بعد عرضية من مانور سولومون.

 

لكن وست هام أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كانتي في الدقائق الأخيرة إثر إعاقته كيريل ليسبي أثناء انفراده بالمرمى، قبل أن يصمد الفريق أمام ضغط ميلوول حتى صافرة النهاية.

 

وبهذا التعادل، بقي وست هام مؤقتاً في صدارة الـ"Championship"، فيما استمر ميلوول من دون فوز على غريمه منذ نحو 22 عاماً. لكن نتيجة المباراة بدت أقل أهمية من القضية التي أعقبتها، إذ بات مصير كاستيلانوس معلقاً بنتيجة التحقيق ومراجعة لقطات الحادث.

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