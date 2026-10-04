الأرجنتين تسحق بوركينا فاسو بسباعية في مباراة ودية

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وحسمت المواجهة عملياً خلال الدقائق الأولى، إذ افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة الرابعة بعدما تصدى الحارس رزاق غيرا لركلة جزاء نفذها.وبعد أربع دقائق فقط، أضاف موموني ديالو الهدف الثاني للأرجنتين بالخطأ في مرماه، قبل أن يرفع جيانلوكا بريستياني النتيجة إلى 3-0 في الدقيقة 12، مستفيداً من تمريرة مارتينيز.وتواصل الانهيار الدفاعي لبوركينا فاسو، فسجل نيكو باز الهدف الرابع في الدقيقة 35، ثم أضاف جوليان ألفاريز الخامس بعد دقيقة واحدة، لينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة.وفي الشوط الثاني، أحرز فرانكو ماستانتونو الهدف السادس في الدقيقة 57، قبل أن يختتم جوليانو سيميوني المهرجان بهدف سابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.وكادت الأرجنتين تضيف هدفاً ثامناً، إلا أن تسديدة كاسترو ارتدت من العارضة، لتنتهي المباراة بفوز عريض بنتيجة 7-0.