قبل استئناف المباريات.. مبابي يطمئن جماهير ريال مدريد

حرص الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم على طمأنة جماهير "الميرنغي" على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب في فترة التوقف الدولي الحالية.

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وسجل كيليان مبابي هدف فوز فرنسا الوحيد على في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية على ملعب "كوجالي".



وتعرض مبابي للإصابة أثناء تسديده خلال تسجيل الهدف ولم يتمكن من استكمال المباراة قبل أن يتقرر مغادرته معسكر فرنسا وعودته إلى من أجل الخضوع للفحص الطبي.



وأعلن مدريد بعد المباراة أن الفحوص الطبية التي خضع لها مبابي أظهرت إصابته بتمدد في الأنسجة الخلفية للركبة اليسرى، مؤكداً أن اللاعب سيخضع لمتابعة مستمرة.

وعاد مبابي إلى مدريد حيث يواصل تلقي العلاج في مركز فالديبيباس وسط آمال بعودته إلى الملاعب مع استئناف الدوري الإسباني في 10 تشرين الأول الجاري حينما يلتقي النادي الملكي مع فياريال.

ونشر مبابي مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهو يتدرب ويواصل عملية التعافي من إصابته. (روسيا اليوم)