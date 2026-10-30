قرار من "الكاف" يغيّر حسابات نجوم القارة السمراء

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منح قرار الاتحاد الإفريقي "الكاف" الإبقاء على بطولة كأس أمم إفريقيا كل عامين، بدلاً من إقامتها كل أربع سنوات، فرصة جديدة لعدد من نجوم القارة السمراء لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.وبحسب تقرير لموقع "سبورت بايبل" ، يُعد ، والمغربي ، والنيجيري أديمولا لوكمان أبرز المستفيدين من القرار، بعدما تراجع "الكاف" عن خطته السابقة لتغيير نظام البطولة اعتباراً من عام 2028.ويأتي صلاح، البالغ 34 عاماً، في مقدمة المستفيدين، إذ لا يزال لقب الإفريقية أبرز الإنجازات الغائبة عن مسيرته الدولية. ويمنحه استمرار إقامة البطولة بوتيرتها الحالية فرصة إضافية للمنافسة في نسخة 2031، عندما يبلغ 39 عاماً.أما لوكمان، البالغ 29 عاماً، فسيكون أمامه مجال للمشاركة في نسختي 2031 و2033، عندما يبلغ 33 و35 عاماً على التوالي، سعياً لقيادة إلى منصة التتويج.كذلك يستفيد حكيمي، البالغ 27 عاماً، من استمرار النظام الحالي، إذ ستتاح أمامه فرص إضافية للمنافسة مع المنتخب ، خصوصاً في نسختي 2031 و2033، عندما يبلغ 32 و34 عاماً.ويعيد القرار فتح باب الأمل أمام هؤلاء النجوم لتحقيق اللقب الإفريقي، بعدما كانت خطة إقامة البطولة كل أربع سنوات ستقلّص عدد فرصهم المتبقية خلال مسيرتهم الدولية.