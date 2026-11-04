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رياضة

انتصارات أوروبية لبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

Lebanon 24
04-11-2026 | 00:23
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انتصارات أوروبية لبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد
انتصارات أوروبية لبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد photos 0
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حقق برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي انتصارات مهمة، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.
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وتجرع أستون فيلا الإنجليزي هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم بسقوطه بثلاثية نظيفة على ملعب برشلونة.

واستعاد الفريق الكتالوني توازنه قاريا، بعدما تجرع في الجولة الماضية خسارته ‌الأولى في البطولة بالسقوط أمام باريس سان جرمان الفرنسي.

وتقدم برشلونة في النتيجة مبكرا عن طريق لامين يامال في الدقيقة السابعة، وسجل رافينيا هدفين في غضون 12 دقيقة في بداية الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف عن أستون فيلا ثالث الترتيب.

وفي مباراة أخرى، أوقف بايرن ميونيخ نزيف النقاط في دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-0.
ويدين العملاق البافاري المدجج بالإصابات، بفوزه إلى هدفي الشاب كارل لينارت (54) والنمسوي كونراد لايمر (74).

وهذا الفوز الثاني للفريق البافاري في المسابقة القارية، والأول بعد تعادلين متتاليين، فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن وأنعش آماله بحجز مقعد بين الثمانية الأوائل الذي يضمنون تأهلهم مباشرة إلى ثمن النهائي.

كما حقق مانشستر يونايتد فوزا طال انتظاره، بعدما قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز 3-2 على ضيفه روما الإيطالي.

وخاض يونايتد اللقاء على أمل تحقيق انتصار غاب عنه في آخر 9 مباريات بكل المسابقات، وبدا أن المهمة باتت مستحيلة بعدما اهتزت شباكه مرتين في ‌غضون 6 دقائق.

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق ماتياس سولي، قبل أن يسجل دونييل مالين الهدف ‌الثاني من ركلة جزاء ‌في الدقيقة 17.

وقلص برونو فرنانديز الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 58، ثم سجل ماتياس كونيا ثنائية في غضون 3 دقائق.
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