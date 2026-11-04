انتصارات أوروبية لبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

حقق الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي انتصارات مهمة، في الجولة الرابعة من ، الثلاثاء.وتجرع أستون فيلا الإنجليزي هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم بسقوطه بثلاثية نظيفة على ملعب برشلونة.واستعاد الفريق الكتالوني توازنه قاريا، بعدما تجرع في الجولة الماضية خسارته ‌الأولى في البطولة بالسقوط أمام سان جرمان الفرنسي.وتقدم برشلونة في النتيجة مبكرا عن طريق لامين يامال في الدقيقة السابعة، وسجل رافينيا هدفين في غضون 12 دقيقة في بداية الشوط الثاني.بهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف عن أستون فيلا ثالث الترتيب.وفي مباراة أخرى، أوقف بايرن ميونيخ نزيف النقاط في أبطال بعد تغلبه على مضيفه أتلتيكو الإسباني 2-0.

ويدين العملاق البافاري المدجج بالإصابات، بفوزه إلى هدفي الشاب كارل لينارت (54) والنمسوي كونراد لايمر (74).وهذا الفوز الثاني للفريق البافاري في المسابقة القارية، والأول بعد تعادلين متتاليين، فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن وأنعش آماله بحجز مقعد بين الثمانية الأوائل الذي يضمنون تأهلهم مباشرة إلى ثمن النهائي.كما حقق فوزا طال انتظاره، بعدما قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز 3-2 على ضيفه روما .وخاض يونايتد اللقاء تحقيق انتصار غاب عنه في آخر 9 مباريات بكل المسابقات، وبدا أن المهمة باتت مستحيلة بعدما اهتزت شباكه مرتين في ‌غضون 6 دقائق.وافتتح روما التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق ماتياس سولي، قبل أن يسجل دونييل مالين الهدف ‌الثاني من ركلة جزاء ‌في الدقيقة 17.وقلص برونو فرنانديز الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 58، ثم سجل ماتياس كونيا ثنائية في غضون 3 دقائق.