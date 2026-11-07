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رياضة

أرسنال يبتعد في الصدارة... ومدربه يطالب بمزيد من الفعالية

Lebanon 24
07-11-2026 | 15:17
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أرسنال يبتعد في الصدارة... ومدربه يطالب بمزيد من الفعالية
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حافظ أرسنال على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما تغلب على هال سيتي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات المرحلة العاشرة، بفضل هدف سجله قائده النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 72.

وجاء الهدف بعدما تصدى حارس هال سيتي كونستانتينوس تزولاكيس لتسديدة نوني مادويكي، قبل أن يتابع أوديغارد الكرة المرتدة ويسكنها الشباك، مانحاً فريقه فوزاً جديداً بفارق هدف واحد.

وبحسب صحيفة "ذي إندبندنت"، لم يكن أداء أرسنال هجومياً بالمستوى المطلوب، رغم نجاحه في حصد النقاط الثلاث. وأشار التقرير إلى أن الفريق حقق ستة انتصارات بفارق هدف واحد في مبارياته العشر الأولى بالدوري، في مؤشر إلى فعاليته في حسم النتائج، لكنه لا يزال يعاني في استثمار الفرص أمام المرمى.

وبعد المباراة، شدد المدرب ميكل أرتيتا على حاجة فريقه إلى أن يكون أكثر فعالية أمام المرمى، موضحاً أن لاعبيه أهدروا فرصتين إضافيتين للانفراد بالحارس، بسبب محاولتهم الوصول إلى "الهدف المثالي"، بدلاً من اتخاذ قرارات أكثر مباشرة.

وقال أرتيتا إن فريقه يحتاج إلى مزيد من الواقعية والقدرة على خلق الفوضى أمام دفاعات المنافسين المنظمة، معتبراً أن زيادة عدد الفرص والمحاولات قد تكون الطريق إلى تجاوز التكتلات الدفاعية.

ولفت التقرير إلى أن أرسنال لا يزال بحاجة إلى مهاجم واحد على الأقل، وربما اثنين، للوصول إلى المستوى الذي يطمح إليه، رغم حصيلته القوية في الدوري، إذ حقق تسعة انتصارات في أول عشر مباريات.

كما توقف التحليل عند الدور الذي يؤديه أوديغارد في منظومة أرتيتا، ليس فقط باعتباره صانع ألعاب وقائد الفريق، بل لقدرته على قيادة الضغط وتوجيه تحركات زملائه، وهي من الجوانب التي افتقدها أرسنال خلال غيابه في الموسم الماضي.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 27 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي، فيما يواصل هال سيتي البحث عن انتصاره الأول في الدوري منذ نهاية آب.

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