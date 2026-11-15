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خاص

توخيل أمام أكبر اختبار منذ توليه المهمة.. هل تكسر إنكلترا عقدة المباريات الكبيرة؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-11-2026 | 04:30
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توخيل أمام أكبر اختبار منذ توليه المهمة.. هل تكسر إنكلترا عقدة المباريات الكبيرة؟
توخيل أمام أكبر اختبار منذ توليه المهمة.. هل تكسر إنكلترا عقدة المباريات الكبيرة؟ photos 0
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يستضيف المنتخب الاسباني المنتخب الانكليزي، مساء اليوم الأحد،على ملعب "متروبوليتانو" في مدريد، عند التاسعة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت بيروت، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. ورغم أن المنتخبين ضمنا التأهل إلى ربع النهائي المقرر في آذار المقبل، فإن صدارة المجموعة الثالثة لا تزال معلقة، ومعها أفضلية خوض ربع النهائي على الأرض. لكن أهمية المباراة تتجاوز الترتيب، إذ تمثل اختباراً مباشراً لمشروع المدرب الألماني توماس توخيل أمام المنتخب الاسباني الذي يملك لقبي كأس العالم وكأس أوروبا.
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وتدخل إسبانيا اللقاء بالعلامة الكاملة، 15 نقطة من خمسة انتصارات، وبسلسلة من 43 مباراة دون خسارة، فيما تحتل إنكلترا المركز الثاني بـ12 نقطة، بعدما خسرت مباراة واحدة فقط كانت أمام إسبانيا نفسها 2-3 على ملعب "ويمبلي" في أيلول الماضي. ويكفي إسبانيا التعادل للاحتفاظ بالصدارة، أما إنكلترا فتحتاج إلى الفوز بأي نتيجة لانتزاعها، إما بفارق الأهداف في المواجهتين المباشرتين إذا فازت بفارق هدفين أو أكثر، أو بفارق الأهداف العام الذي يميل لمصلحتها إذا فازت بفارق هدف واحد.
وتصل إنكلترا إلى مدريد بعد فوزها على كرواتيا 2-1 الخميس، في ليلة احتفل فيها هاري كين بمباراته الدولية الـ126، ليصبح أكثر لاعبي منتخب بلاده مشاركة، وسجل هدفه الدولي الـ92 من ركلة جزاء، رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في هذه النسخة. ولا يزال كين، الفائز بالكرة الذهبية، محور المشروع الهجومي، بينما يعمل توخيل بهدوء على نتائج لافتة، إذ فاز في 21 من أصل 27 مباراة منذ توليه المهمة، بينها فوز ساحق على كرواتيا 7-0 قبل نحو أربعين يوماً.
غير أن المواجهة السابقة كشفت حدود هذا المشروع أمام إسبانيا، فإنكلترا كانت متقدمة 2-1 في "ويمبلي"، وأتيحت لكين ركلة جزاء لتوسيع الفارق فأضاعها، لتعود إسبانيا وتفوز. ويؤكد التاريخ الحديث صعوبة المهمة، فإنكلترا لم تفز سوى في مباراتين من آخر عشر مواجهات مع إسبانيا، وخسرت أمامها نهائي كأس أوروبا 2024. كما لم يخسر المدرب لويس دي لا فوينتي أي مباراة على أرضه، ويعود آخر سقوط لإسبانيا على ملعبها إلى أيلول 2022 أمام سويسرا.
وتستعيد إسبانيا جهود لامين يامال بعد تعافيه من التهاب في الركبة أبعده عن مواجهة التشيك، وهو هداف منتخب بلاده في هذه النسخة بأربعة أهداف. في المقابل، تفتقد إنكلترا المدافع مارك غيهي بسبب الإصابة، فيما غاب كول بالمر عن القائمة.
وتختصر المباراة الفارق بين نموذجين، فإسبانيا تعتمد على الاستحواذ والتمرير والانضباط وتجدد جيلها حول يامال وبيدري، بينما تراهن إنكلترا على التحولات السريعة والحسم الفردي لكين. وإذا نجح توخيل في كسر سلسلة أبطال العالم على أرضهم، فسيكون ذلك أقوى دليل على أن منتخبه بات قادراً على الفوز بالمباريات الكبيرة، وهي العقدة التي لازمت إنكلترا لسنوات. أما الخسارة، فستعيد السؤال القديم حول قدرة هذا الجيل على تجاوز إسبانيا عندما يكون اللقب على المحك.
 
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