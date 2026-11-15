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رياضة

بالفيديو: الملعب تحوّل إلى حلبة.. اشتباك عنيف بين لاعبي فريقين أميركي ومكسيكي

Lebanon 24
15-11-2026 | 03:58
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بالفيديو: الملعب تحوّل إلى حلبة.. اشتباك عنيف بين لاعبي فريقين أميركي ومكسيكي
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تحوّلت الدقائق الأخيرة من المباراة الودية بين نيويورك ريد بولز الأميركي وكلوب أميركا المكسيكي إلى اشتباك جماعي عنيف، بعدما تبادل لاعبو الفريقين اللكمات والركلات، في مشاهد دفعت الحكم إلى إشهار خمس بطاقات حمراء.

ووقعت الحادثة في الدقيقة 85 من اللقاء الذي أُقيم مساء السبت 14 تشرين الثاني على ملعب "سبورتس إليستريتد" في نيوجيرسي، بعدما تسببت مخالفة قرب خط المرمى في اندلاع مواجهة بين لاعبي الفريقين، سرعان ما اتسعت مع دخول عدد من اللاعبين إلى الاشتباك، فيما حاول آخرون التدخل للفصل بينهم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، أظهرت مقاطع مصوّرة لاعب وسط ريد بولز آندي روخاس وهو يوجّه لكمة إلى لاعب كلوب أميركا داغوبيرتو إسبينوزا، فيما امتد العراك إلى محيط المرمى، وتخلله تبادل للضربات والدفع والركل. كما ألقى مشجعون أجساماً باتجاه أرض الملعب خلال الفوضى.

وأشهر الحكم خمس بطاقات حمراء، طالت من الفريق الأميركي رونالد دونكور ونيوين بينيديتي، ومن الفريق المكسيكي إيميليو لارا ورامون خواريز وداغوبيرتو إسبينوزا. ولم يتضح ما إذا كان روخاس قد تعرض لعقوبة إضافية.

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وانتهت المباراة بفوز نيويورك ريد بولز بنتيجة 1-0، بعدما سجّل بينيديتي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58، لكن الاشتباك طغى على النتيجة، خصوصاً أن المواجهة كانت ودية.

وعلّق مدرب ريد بولز مايكل برادلي على ما جرى، قائلاً إن الفريق كان متحمساً للمباراة والأجواء المصاحبة لها، وإن الانفعالات قد تخرج عن السيطرة في بعض الأمسيات.

وكان ريد بولز قد أنهى موسمه في الدوري الأميركي من دون التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيما يستعد كلوب أميركا لمواجهة تيغريس في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة "أبرتورا 2026" المكسيكية.

 

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