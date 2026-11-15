بداية صادمة لبرتغال "ما بعد رونالدو"... الدنمارك تسحقها برباعية

تلقّى المنتخب خسارة ثقيلة أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 1-4، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت ضمن ، في أول مباراة يخوضها منذ إعلان اعتزاله اللعب دولياً.

وأُقيم اللقاء على ملعب بلدية براغا في ، وسط أجواء شهدت تكريم ، إذ ارتدى اللاعبون القميص رقم 7 تكريماً لمسيرته مع المنتخب، فيما حظي النجم البرتغالي بتحية جماهيرية خلال المباراة، رغم غيابه عن التشكيلة.

وافتتح بيير-إميل هويبيرغ التسجيل للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة 43، بعدما لمس المدافع روبن دياز بيده داخل منطقة الجزاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، عزّز راسموس هويلوند تقدم الضيوف بهدفين متتاليين في الدقيقتين 49 و57، مستفيداً من تمريرتين حاسمتين في الهجمات الدنماركية، قبل أن يضيف يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة 75 برأسية إثر كرة ثابتة.

وفي الوقت بدل الضائع، سجّل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الدقيقة 93، ليقلّص الفارق من دون أن يغيّر من نتيجة المباراة.

وبهذه النتيجة، تلقّى المنتخب البرتغالي أول خسارة له في دور المجموعات، بعدما كان قد حقق أربعة انتصارات متتالية، ليبقى في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، متقدماً بثلاث نقاط على الدنمارك، قبل جولة واحدة من نهاية هذا الدور.