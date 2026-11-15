جيسوس عن رونالدو: لم أعد أفتقده

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قلل جورجي جيسوس، للمنتخب ، من تأثير غياب ، قائد الفريق السابق، عقب الخسارة الثقيلة أمام الدنمارك 1-4، مساء السبت، في الجولة الخامسة من منافسات الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.وقال جيسوس، في تصريحات لصحيفة "أبولا" ، ردا على سؤال بشأن افتقاده لرونالدو: "هل أفتقده؟ لقد رحل، فلماذا أفتقده؟ ربما فقط من أجل أن يؤنسني، لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد هنا، وقد اتخذ قراره بشأن مستقبله".وجاءت تصريحات المدرب عقب الخسارة أمام الدنمارك، في أول مباراة يخوضها المنتخب البرتغالي بعد إعلان اعتزاله اللعب الدولي في 5 تشرين الثاني الجاري، وذلك عقب خلاف مع جيسوس، إثر استبعاده من مواجهة النرويج خلال فترة التوقف الدولي السابقة، التي انتهت بفوز البرتغال 2-1.وشهدت المباراة تكريما لرونالدو قبل انطلاقها، إذ ارتدى زملاؤه السابقون قمصان المنتخب التي تحمل الرقم 7، تقديرا لمسيرته الدولية، لكن المنتخب البرتغالي قدم أداء باهتا على ملعب براغا، وسط صافرات استهجان من الجماهير التي كانت تنتظر احتفالية بالتأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية. (سكاي نيوز عربية)