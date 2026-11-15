تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

جيسوس عن رونالدو: لم أعد أفتقده

Lebanon 24
15-11-2026 | 06:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جيسوس عن رونالدو: لم أعد أفتقده
جيسوس عن رونالدو: لم أعد أفتقده photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قلل جورجي جيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، من تأثير غياب كريستيانو رونالدو، قائد الفريق السابق، عقب الخسارة الثقيلة أمام الدنمارك 1-4، مساء السبت، في الجولة الخامسة من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.
Advertisement

وقال جيسوس، في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية، ردا على سؤال بشأن افتقاده لرونالدو: "هل أفتقده؟ لقد رحل، فلماذا أفتقده؟ ربما فقط من أجل أن يؤنسني، لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد هنا، وقد اتخذ قراره بشأن مستقبله".

وجاءت تصريحات المدرب عقب الخسارة أمام الدنمارك، في أول مباراة يخوضها المنتخب البرتغالي بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي في 5 تشرين الثاني الجاري، وذلك عقب خلاف مع جيسوس، إثر استبعاده من مواجهة النرويج خلال فترة التوقف الدولي السابقة، التي انتهت بفوز البرتغال 2-1.

وشهدت المباراة تكريما لرونالدو قبل انطلاقها، إذ ارتدى زملاؤه السابقون قمصان المنتخب التي تحمل الرقم 7، تقديرا لمسيرته الدولية، لكن المنتخب البرتغالي قدم أداء باهتا على ملعب براغا، وسط صافرات استهجان من الجماهير التي كانت تنتظر احتفالية بالتأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
ترامب تعليقا على إمكانية دعم نتنياهو: لم أعد منخرطا في السياسة الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" بعد افتقاد قيادته التاريخية: تراجع إلى موقع الدفاع عن النفس وتلافي الضربات
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتزال رونالدو.. جيسوس يكسر صمته ويكشف تفاصيل الخلاف
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتزال رونالدو دوليا.. هذا ما قاله جيسوس في أول تعليق
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:39:09 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

المدير الفني

لكرة القدم

البرتغالية

البرتغالي

سكاي نيوز

كرة القدم

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:25 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:07 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-11-15
Lebanon24
10:30 | 2026-11-15
Lebanon24
08:25 | 2026-11-15
Lebanon24
04:30 | 2026-11-15
Lebanon24
04:07 | 2026-11-15
Lebanon24
04:03 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24