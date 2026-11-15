تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هل تظهر صورة رونالدو على ورقة الـ50 يورو؟

Lebanon 24
15-11-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل تظهر صورة رونالدو على ورقة الـ50 يورو؟
هل تظهر صورة رونالدو على ورقة الـ50 يورو؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لا يبدو أن مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده ستُطوى بمجرد ابتعاده عن الملاعب الدولية، إذ يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فكرة تكريمه بطريقة استثنائية، من خلال وضع صورته على الورقة النقدية من فئة 50 يورو.

وتأتي هذه الأنباء بعد مسيرة دولية طويلة امتدت لأكثر من 23 عاماً، منذ الظهور الأول لرونالدو بقميص البرتغال في آب 2003، وصولاً إلى قراره إنهاء مشواره مع المنتخب في 5 من الشهر الحالي.

وخلال هذه السنوات، رسّخ قائد النصر السعودي مكانته بين أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعدما خاض 234 مباراة دولية، سجل خلالها 146 هدفاً، ليحمل الرقم القياسي العالمي في عدد المشاركات والأهداف على مستوى المنتخبات الوطنية. كما حقق إنجازاً تاريخياً بكونه أول لاعب يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من كأس العالم.

وعلى صعيد الألقاب، كان رونالدو أحد أبرز عناصر المنتخب البرتغالي الذي تُوّج ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016، محققاً اللقب القاري الأول في تاريخ البلاد، كما ساهم في إحراز لقب دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.

وشارك النجم البرتغالي في ست نسخ من كأس العالم، ليختتم حضوره في البطولة خلال مونديال 2026، بعدما ترك بصمة بارزة في تاريخ المنتخب.

وجاءت نهاية مشواره الدولي في ظل مرحلة شهدت توتراً في علاقته بالمدير الفني جورجي جيسوس، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب في سبتمبر من دون الحصول على موافقة مسبقة. إلا أن اللاعب عاد وقدم اعتذاره، مؤكداً استعداده للعودة إلى صفوف المنتخب، قبل أن يتعرض لعقوبة إيقاف لمدة 30 يوماً وغرامة مالية.

وفي رسالة أعلن من خلالها قراره، عبّر رونالدو عن اعتزازه بتمثيل بلاده، معتبراً أن ارتداء قميص البرتغال كان من أعظم المحطات في حياته، ومشيراً إلى أن الوقت حان لمنح الجيل الجديد فرصة حمل الرقم 7. ورغم نهاية رحلته الدولية، لا يزال يواصل مسيرته الكروية مع نادي النصر السعودي.

صورة رونالدو على اليورو... حقيقة أم مجرد اقتراح؟

وبالتزامن مع الإعلان عن نهاية مشواره الدولي، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لتخليد اسم رونالدو من خلال إصدار ورقة نقدية من فئة 50 يورو تحمل صورته.

ويرى أصحاب هذا المقترح أن الخطوة ستكون بمثابة تقدير للمكانة التي وصل إليها اللاعب، ولدوره في إبراز اسم البرتغال عالمياً، بعدما تحول إلى أحد أشهر رموزها الرياضية وأكثرها حضوراً على الساحة الدولية.

لكن، وعلى الرغم من انتشار الفكرة وتفاعل المتابعين معها، لا تتوافر حتى الآن تقارير رسمية أو معلومات موثوقة تؤكد أن السلطات البرتغالية تدرس بالفعل وضع صورة رونالدو على العملة الأوروبية، ما يجعل الأمر في إطار المقترحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس مشروعاً معلناً أو قراراً رسمياً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يستخدم نتنياهو حادثة "فلاي دبي" كورقة انتخابية؟
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العدل الأميركية تنشر عدداً غير مسبوق من مراقبي الانتخابات بالولايات الـ50
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الـ50...ألوان مكياج ناعمة لإطلالة مشرقة
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل ضخم في القاهرة لإحياء الذكرى الـ50 لرحيل عبد الحليم حافظ
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:19:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

كريستيانو رونالدو

كأس العالم

الأوروبي

المحطات

الرياض

التزام

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-11-15
Lebanon24
10:30 | 2026-11-15
Lebanon24
08:25 | 2026-11-15
Lebanon24
06:07 | 2026-11-15
Lebanon24
04:30 | 2026-11-15
Lebanon24
04:07 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24