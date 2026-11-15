هل تظهر صورة رونالدو على ورقة الـ50 يورو؟

لا يبدو أن مسيرة النجم البرتغالي مع منتخب بلاده ستُطوى بمجرد ابتعاده عن الملاعب الدولية، إذ يتداول مستخدمو فكرة تكريمه بطريقة استثنائية، من خلال وضع صورته على الورقة النقدية من فئة 50 يورو.

وتأتي هذه الأنباء بعد مسيرة دولية طويلة امتدت لأكثر من 23 عاماً، منذ الظهور الأول لرونالدو بقميص البرتغال في آب 2003، وصولاً إلى قراره إنهاء مشواره مع المنتخب في 5 من الشهر الحالي.

وخلال هذه السنوات، رسّخ قائد النصر السعودي مكانته بين أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعدما خاض 234 مباراة دولية، سجل خلالها 146 هدفاً، ليحمل الرقم القياسي العالمي في عدد المشاركات والأهداف على مستوى المنتخبات الوطنية. كما حقق إنجازاً تاريخياً بكونه أول لاعب يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من .

وعلى صعيد الألقاب، كان رونالدو أحد أبرز عناصر المنتخب البرتغالي الذي تُوّج ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016، محققاً اللقب القاري الأول في تاريخ البلاد، كما ساهم في إحراز لقب الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.

وشارك النجم البرتغالي في ست نسخ من كأس العالم، ليختتم حضوره في البطولة خلال مونديال 2026، بعدما ترك بصمة بارزة في تاريخ المنتخب.

وجاءت نهاية مشواره الدولي في ظل مرحلة شهدت توتراً في علاقته بالمدير الفني جورجي جيسوس، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب في سبتمبر من دون الحصول على موافقة مسبقة. إلا أن اللاعب عاد وقدم اعتذاره، مؤكداً استعداده للعودة إلى صفوف المنتخب، قبل أن يتعرض لعقوبة إيقاف لمدة 30 يوماً وغرامة مالية.

وفي رسالة أعلن من خلالها قراره، عبّر رونالدو عن اعتزازه بتمثيل بلاده، معتبراً أن ارتداء قميص البرتغال كان من أعظم في حياته، ومشيراً إلى أن الوقت حان لمنح الجيل الجديد فرصة حمل الرقم 7. ورغم نهاية رحلته الدولية، لا يزال يواصل مسيرته الكروية مع نادي النصر السعودي.

صورة رونالدو على اليورو... حقيقة أم مجرد اقتراح؟

وبالتزامن مع الإعلان عن نهاية مشواره الدولي، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لتخليد اسم رونالدو من خلال إصدار ورقة نقدية من فئة 50 يورو تحمل صورته.

ويرى أصحاب هذا المقترح أن الخطوة ستكون بمثابة تقدير للمكانة التي وصل إليها اللاعب، ولدوره في إبراز اسم البرتغال عالمياً، بعدما تحول إلى أحد أشهر رموزها الرياضية وأكثرها حضوراً على الساحة الدولية.

لكن، وعلى الرغم من انتشار الفكرة وتفاعل المتابعين معها، لا تتوافر حتى الآن تقارير رسمية أو معلومات موثوقة تؤكد أن السلطات البرتغالية تدرس بالفعل وضع صورة رونالدو على العملة الأوروبية، ما يجعل الأمر في إطار المقترحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس مشروعاً معلناً أو قراراً رسمياً.