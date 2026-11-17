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توفي الملاكم الإيرلندي لي ريفز عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد 3 أشهر من تعرضه لهزيمة قاسية بضربة قاضية مروعة قضاها في غيبوبة طبية إثر إصابة خطيرة بالدماغ.فخلال النزال في في الماضي، الذي جمع الملاكمين الإيرلنديين لي ريفز وغاري ، نُقل ريفز إلى المستشفى على وجه السرعة بعد أن أسقطه كولي بالضربة القاضية.في ذلك النزال، كان الملاكمان يتنافسان على لقب الاتحاد الأيرلندي للملاكمة لوزن فوق الخفيف.بدا ريفز، الذي كان يُعتبر الأقل حظًا للفوز، متفوقًا في المراحل الأخيرة من النزال، ولكن في الجولة العاشرة، ومع إرهاق كلا الملاكمين، تلقى لكمة يسارية قوية من كولي، فسقط مغشيًا عليه على الفور.وتلقى ريفز الإسعافات الأولية في الحلبة، ثم نُقل مباشرة إلى مستشفى محلي في دبلن، حيث خضع لاحقًا لعملية جراحية، ووُضع في غيبوبة مُستحثة، لكنه فارق الحياة خلال عطلة نهاية الأسبوع.