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جدّد الإسباني ، رافائيل لوزان، تأكيده أن المباراة النهائية لكأس العالم 2030 ستُقام في إسبانيا، في موقف يعكس احتدام المنافسة مع المغرب على استضافة الحدث الأبرز في البطولة التي تنظمها الدولتان بالشراكة مع البرتغال.وخلال مشاركته في منتدى اقتصادي ورياضي، شدد لوزان على أن إسبانيا الأحق باستضافة النهائي، معتبراً أن البطولة تنتمي إلى القارة الأوروبية، وبالتالي ينبغي أن تُقام مباراتها الختامية على الأراضي .وأوضح أن ملف الاستضافة المشترك، الذي قُدّم عام 2024، تضمّن ثلاثة ملاعب مرشحة لاحتضان النهائي، هي "سانتياغو برنابيو" في ، و"سبوتيفاي كامب نو" في ، وملعب الحسن الثاني قرب الدار البيضاء، مشيراً إلى أن حسم هذا الملف كان يجب أن يتم في وقت سابق.ورغم تأكيداته، أقرّ لوزان بأن القرار النهائي بشأن الملعب المستضيف قد يتأخر حتى عام 2028، في ظل استمرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدراسة الملاعب والمدن المرشحة.وتسعى المغرب إلى استضافة المباراة النهائية على ملعب الحسن الثاني، الذي يجري تشييده قرب الدار البيضاء، بسعة متوقعة تبلغ نحو 115 ألف متفرج، فيما تراهن إسبانيا على ملاعبها الكبرى وخبرتها في تنظيم الأحداث الرياضية.وكشف لوزان أن الاستثمارات المخصصة لتطوير المنشآت الرياضية الإسبانية تقترب من 2.5 مليار ، بتمويل تشارك فيه الأندية والبلديات والحكومات المحلية.وتطرق أيضاً إلى أسعار تذاكر ، معرباً عن أمله في أن تكون تذاكر نسخة 2030 أقل تكلفة من مونديال 2026، بما يتيح حضور المباريات لشريحة أوسع من الجماهير.وعلى الصعيد الرياضي، توقع لوزان وصول المنتخب الإسباني إلى نهائي مونديال 2030، مشيراً إلى أن متوسط أعمار لاعبيه الحاليين يتراوح بين 24 و25 عاماً، ورشّح إنجلترا لمواجهته في المباراة الختامية.ويُذكر أن كأس العالم 2030 سيُقام بتنظيم مشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، فيما لم يحسم "فيفا" حتى الآن هوية الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية.