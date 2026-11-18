كشف نجم الإنكليزي المعتزل واين روني عن مروره بفترة خلال مسيرته مع نادي فكر فيها في الانتحار.وذكر روني أنه رغم تألقه على أرض الملعب، كان يعاني من مشكلات في صحته النفسية خارج الملاعب، وذلك في وقت كان قد تزوج فيه حديثا وأصبح أبا لطفله الأكبر "كاي".وأوضح روني، في تصريحات أدلى بها خلال بودكاست (لايف أت ذا ميدبوينت ويذ غابي لوغان)، أنه كان يقضي يومين متتاليين في الشرب داخل منزله، مشيرا إلى أنه وصل في أسوأ لحظاته إلى التفكير في إنهاء حياته.وقال روني: "يمكنني الآن النظر إلى الوراء والقول إنني كنت أنانيا، لكنني كنت أعلم أنني أمر بشيء أجد صعوبة بالغة في التعامل معه. لم أكن أريد أن يراني ابني على تلك الحال، ولهذا السبب كنت أعزل نفسي بعيدا عن الأنظار".وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها (بي إيه ميديا): "وصلت إلى مرحلة فكرت فيها في الانتحار. لم أكن أرغب في أن أكون موجودا حول أي شخص، ولم أكن أريد رؤية الناس في الشوارع، ولا حتى دخول المتاجر".

وتابع: "كنت أشعر دائما بالراحة داخل ، لكنني كنت أعاني حقا في كل جانب آخر من جوانب حياتي".وأشار روني، الهداف التاريخي لنادي الإنجليزي، إلى أن هذه الصعوبات واجهته في ذروة مسيرته مع الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر"، حيث قال: "لا ترغب في إظهار أي ضعف، لذا تحاول إخفاءه".وأكد روني: "رغم إدراكي للوضع الذي كنت فيه، كان من الصعب الاعتراف بذلك، لأنني كنت أشعر بأن الاعتراف بالضعف يقلل من رجولتي".وكشف روني: "كنت أتحدث مع معالج نفسي لمحاولة فهم ما كان يحدث معي. فعندما أنظر إلى الوراء، أدرك أنني كنت حينها في قمة مسيرتي الكروية، وكان لدي طفل صغير، وكنت قد تزوجت للتو. كان من المفترض أن تكون تلك فترات حياتي، لكنها لم تكن كذلك".وألمح نجم منتخب إنجلترا السابق إلى أن تلك الفترة كانت من أصعب مراحل حياته، قائلا: "ربما كانت تلك أسوأ فترات حياتي، بسبب التصرفات الأنانية التي كنت أقوم بها".ويرجع روني الفضل إلى زوجته كولين في مساعدته على تغيير مسار حياته نحو الأفضل، حيث صرح في ختام حديثه: "لقد ساعدتني كولين بشكل هائل. كان بإمكانها الرحيل، فقد بلغ الوضع حدا سيئا للغاية، لكنها وقفت إلى جانبي وساعدتني على تجاوز تلك المحنة".