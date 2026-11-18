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فتح سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، الباب أمام النجم للانضمام إلى الجهاز الفني للمنتخب بعد انتهاء مسيرته الكروية مع الأندية.وقال سكالوني، خلال عقده قبل المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الأرجنتيني، وصيف بطل العالم، أمام كوستاريكا: "إذا أراد المجيء إلى هنا، فلن تكون هناك أي مشكلة على الإطلاق".وفي إشارة إلى رحيل والتر صامويل عن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بنهاية العام الجاري، أضاف سكالوني: "الآن، بما أن والتر سيرحل، حسنا، فليأت إذن"، حسبما نقل موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي.وأعرب سكالوني الذي كان قد مدد مؤخرا عقده مدربا للمنتخب الأرجنتيني حتى نهاية 2030، عن اعتقاده بأن ميسي سيواصل ممارسة حتى بعد انتهاء عقده الحالي مع إنتر ميامي، بل وربما يستمر إلى ما بعد عام 2030.وحول ذلك قال سكالوني: "سيواصل اللعب، حتى بعد عام 2030. صحيح أنه أعلن بالفعل عدم استمراره مع المنتخب الوطني، لكنني آمل أن يواصل مسيرته لاعبا لأطول فترة ممكنة".