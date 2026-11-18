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والتقطت كاميرات البث التلفزيوني اللحظة عقب صافرة نهاية المباراة التي احتضنتها مدينة كارديف، إذ طلب برونو من المصور توجيه عدسته نحو كانسيلو، وعندما استجاب المصور، أشار لاعب إلى شارة القيادة الموجودة على ذراعه اليسرى، وأطلق عبارته الساخرة، وسط أجواء بدت مرحة بين اللاعبين. تحولت لقطة عابرة عقب فوز على إلى محور جدل واسع بين الجماهير، بعدما ظهر برونو وهو يوجه أحد المصورين نحو كانسيلو، الذي كان يرتدي شارة قيادة المنتخب، قبل أن يشير الأخير إلى الشارة مبتسمًا ويقول مازحًا: "التقط صورة هنا للرئيس"، في مشهد أعاد إلى الواجهة الجدل المثار حول الطريقة التي انتهت بها مسيرة الأسطورة الدولية.والتقطت كاميرات البث التلفزيوني اللحظة عقب صافرة نهاية المباراة التي احتضنتها مدينة كارديف، إذ طلب برونو من المصور توجيه عدسته نحو كانسيلو، وعندما استجاب المصور، أشار لاعب إلى شارة القيادة الموجودة على ذراعه اليسرى، وأطلق عبارته الساخرة، وسط أجواء بدت مرحة بين اللاعبين.

لكن المزحة لم تمر بالبساطة نفسها لدى قطاع من الجماهير ، إذ اعتبرها متابعون تصرفًا غير مناسب في توقيت حساس، ورأوا أن التعامل مع شارة القيادة بهذه الطريقة قد يُفهم باعتباره تقليلًا من رمزية المنصب، خصوصًا أن الشارة ارتبطت لسنوات طويلة باسم الأسطورة كريستيانو ، الذي قاد منتخب بلاده في عدد كبير من المناسبات وترك بصمة تاريخية بقميصه.



وزادت حساسية المشهد بسبب الظروف التي أحاطت برحيل رونالدو عن المنتخب، بعدما أعلن في الخامس من نوفمبر الجاري اعتزاله اللعب الدولي، عقب خلافات علنية مع جورجي جيسوس، لتنتهي مسيرته مع البرتغال بعد 234 مباراة دولية و146 هدفًا، وفق الأرقام المعلنة لمسيرته الدولية.

ولم يكن الجدل حول الشارة منفصلًا عن التصريحات الأخيرة لدولوريس أفيرو، والدة رونالدو، التي عبّرت عن حزنها للطريقة التي انتهت بها مسيرة نجلها الدولية، وقالت إنه شعر بالتعرض للخداع، كما وجهت انتقادات لزملائه السابقين، معتبرة أنهم لم يمنحوه ما يستحقه من مودة واحترام، رغم ما قدمه للمنتخب طوال سنوات.



وجاءت تصريحات دولوريس عقب خسارة البرتغال أمام الدنمارك برباعية مقابل هدف، في أول مباراة يخوضها المنتخب بعد إعلان رونالدو اعتزاله، وهي المواجهة التي شهدت تكريمًا لقائده السابق، لكنها أعادت في الوقت نفسه فتح بشأن الخلاف الذي سبق رحيله، ومن هنا اكتسبت لقطة برونو وكانسيلو أبعادًا أكبر من مجرد مزاح بين زميلين، إذ ربطها منتقدون بالحديث المتصاعد عن احترام إرث رونالدو وطريقة التعامل مع نهاية مشواره الدولي.

وامتد النقاش عبر منصات التواصل إلى تصرفات بعض لاعبي المنتخب، ومن بينهم برونو فيرنانديز وجواو ، وسط انتقادات لطريقة المزاح بشأن شارة القيادة ورمزية المنصب. (إرم نيوز)