عثروا عليها "نائمة" في غرفة الطوارئ... اليكم ما حصل معها!

Advertisement

تعرضت امرأة لنوبة وتوفيت على الفور بعد أيام من الانتظار لأكثر من ثماني ساعات في غرفة الطوارئ المزدحمة في المستشفى.وفي عُثر على "إنغا روبلايت" "نائمة" خلف باب غرفة الانتظار حيث كانت تستعين بمعطفها وذلك في محاولة منها للشعور بالراحة قليلا إلى أن "يُسمح لها بالدخول".ومع ذلك، لم تكن المرأة نائمة بل توفيت في تلك اللحظة في مركز كوينز الطبي في نوتنغهام في شهر كانون الثاني الفائت.وقيل للشرطة إن المرأة فارقت الحياة بعد يومين من الانتظار بسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ما تسبب في "نزيف حاد" في دماغها والذي لا يمكن السيطرة عليه من خلال الجراحة. (lbc)