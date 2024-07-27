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منوعات
عثروا عليها "نائمة" في غرفة الطوارئ... اليكم ما حصل معها!
Lebanon 24
27-07-2024
|
12:30
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تعرضت امرأة لنوبة وتوفيت على الفور بعد أيام من الانتظار لأكثر من ثماني ساعات في غرفة الطوارئ المزدحمة في المستشفى.
وفي عُثر على "إنغا روبلايت" "نائمة" خلف باب غرفة الانتظار حيث كانت تستعين بمعطفها وذلك في محاولة منها للشعور بالراحة قليلا إلى أن "يُسمح لها بالدخول".
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ومع ذلك، لم تكن المرأة نائمة بل توفيت في تلك اللحظة في مركز كوينز الطبي في نوتنغهام في شهر كانون الثاني الفائت.
وقيل للشرطة إن المرأة فارقت الحياة بعد يومين من الانتظار بسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ما تسبب في "نزيف حاد" في دماغها والذي لا يمكن السيطرة عليه من خلال الجراحة. (lbc)
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