تحرّش بممثلة معروفة.. ما جديد قضية سائق "أوبر"؟

اصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، امس الإثنين، قرارا بحبس سائق أوبر، المُتهم بالتحرش بالممثلة هلا السعيد، مدة عام وكفالة مالية بـ1000 جنيه.



وكشفت السعيد عن تعرضها للتحرش في فيديو عبر حسابها الرسمي بإنستغرام، قائلة: "أنا حالياً على محور الضبعة، وكنت راكبة أوبر، لقيت السواق يوقف العربية ونزل منها وقال لي إنها سخنت، وشاهدته يفك حزام البنطلون ونزلت من السيارة بسرعة، وهو قال لي عندي السكر ولازم كل شوية ادخل الحمام".

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وأضافت: "نزلت من السيارة وتركت حقيبتي والحمد لله إنني كنت اتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف، واتصلت بأحد من أصدقائي قلت له إني أرسلت له "لايف لوكيشن" وتقريبًا هذا ما جعل السواق يخاف، والحمد لله إننا الصبح ولسه قريبة من بيتي".



واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم، والذى دفع بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه وتناقض أقوال شهود العيان.

كما دفع المحامى بانعدام أدلة الثبوت، وأفاد بأن المتهم مريض بعد إجراء أكثر من عملية جراحية جعلته لا يتحكم في البول.