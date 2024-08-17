لدغة عنكبوت تنهي حياة شاب.. اليكم التفاصيل

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توفي إيطالي في الثالثة والعشرين السبت من جرّاء مضاعفات تلقيه لدغة عنكبوت من نوع الناسك المتوسطي، على ما أفادت وكالة الأنباء "أنسا"، وهو ثاني حادث مميت من هذا النمط خلال الصيف الجاري في إيطاليا.وفارق جوزيبي روسو الحياة فجرا في مستشفى باري (جنوب إيطاليا) إثر صدمة إنتانية وفشل عام في أعضائه الحيوية بعد أكثر من شهر على تعرضه للدغة في ساقه.وفي تموز، توفي الشرطي فرانكو أييلو (52 عاما) من صقلية إثر لدغة عنكبوت من النوع نفسه.ويتميز هذا العنكبوت بأنه صغير الحجم (يصل إلى 7,5 مليمترات)، ويحمل على جسمه بقعة على شكل آلة الكمان، وهو سبب تسميته أيضا (بالفرنسية) "العنكبوت عازفالكمان".ويفضّل هذا النوع الأراضي القاحلة والشقوق، وكثيرا ما يكون موجودا بالقرب من المنازل، وخصوصا الحدائق.