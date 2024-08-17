Advertisement

منوعات

لدغة عنكبوت تنهي حياة شاب.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-08-2024 | 15:14
A-
A+
Doc-P-1235598-638595296924975214.jpg
Doc-P-1235598-638595296924975214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي إيطالي في الثالثة والعشرين السبت من جرّاء مضاعفات تلقيه لدغة عنكبوت من نوع الناسك المتوسطي، على ما أفادت وكالة الأنباء "أنسا"، وهو ثاني حادث مميت من هذا النمط خلال الصيف الجاري في إيطاليا.
وفارق جوزيبي روسو الحياة فجرا في مستشفى باري (جنوب إيطاليا) إثر صدمة إنتانية وفشل عام في أعضائه الحيوية بعد أكثر من شهر على تعرضه للدغة في ساقه.
Advertisement
وفي تموز، توفي الشرطي فرانكو أييلو (52 عاما) من صقلية إثر لدغة عنكبوت من النوع نفسه.
ويتميز هذا العنكبوت بأنه صغير الحجم (يصل إلى 7,5  مليمترات)، ويحمل على جسمه بقعة على شكل آلة الكمان، وهو سبب تسميته أيضا (بالفرنسية) "العنكبوت عازفالكمان".
ويفضّل هذا النوع الأراضي القاحلة والشقوق، وكثيرا ما يكون موجودا بالقرب من المنازل، وخصوصا الحدائق.
(lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:20 | 2024-08-18
01:15 | 2024-08-18
00:31 | 2024-08-18
23:00 | 2024-08-17
12:33 | 2024-08-17
07:22 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24