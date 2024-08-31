بالتفاصيل: إليكم توقعات الأبراج لشهر أيلول المقبل.. هذا ما ينتظركم

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مع بداية شهر جديد، هذه توقعات عالم الفلك والبارابسيكولوجي الدكتور سمير طنب لكافة الأبراج لشهر أيلول.برج الحملفي جوّ العمل، بعض سوء التفاهم، وذلك تحت تأثير وجود الشمس في برج العذراء ومن النتائج المُتوقّعة: عدم ثقة بالنفس والآخرين، أحاديث غير مُنسجمة، مُعاكسات في الحظّ وكُلّ هذه الأشياء تُسبّب لك التوتّر في الأعصاب. لكن ما يُعوّض عن ذلك هو تأثير كوكبَيّ الزهرة وجوبيتر في المجال العاطفي الذي يبدو مزدهراً. صحيّاً، حافِظْ على قاعدة توازنك الصحّي جسديّاً ونفسيّاً من خلال حياة متوازنة وسليمة.برج الثورالمجال العاطفي يتقدّم ببطء بسبب تأثير فينوس (كوكب الحُبّ) المُتحفّظ من أول الشهر وحتى 18 منه، ممّا قد يُسبّب لك توتّراً في المزاج الشخصي وفي العلاقات الزوجيّة والعائليّة حيث تبدو الأجواء صعبة والحوار غير مُجدٍ. على صعيد الترفيه والتسلية، الشمس والمريخ يساعدانك على خلق برامج ترفيهيّة مُناسِبة لك وللمُقرّبين منك. كُنْ صبوراً، تابِعْ طريقك أو غيِّر وجهة سيرك حتى تنجلي الأمور أمامك. فكّر جيّداً قبل الإقدام على الاختيار على صعيد المشاريع المتاحة أمامك، ولتكُن الأفضليّة للعروض الملموسة والواقعيّة والتي تبدو سهلة التنفيذ.برج الجوزاءهذا الشهر يتطلّب منك الكثير من الدقّة في القرارات المهنيّة والأمور الماليّة، خاصّةً الفواتير والالتزامات الماليّة للبنوك والمتوجّبات. كوكب المشتري Jupiter يخلق لك أجواءً اجتماعيّة مُريحة وفرصة لأخذ عطلة أو السفر بداعي السياحة. الوضع العاطفي في حالة جيّدة، خصوصاً بالنسبة لأولئك الذين يتواصلون مع حبيب في الغُربة، وذلك من طريق الاتّصالات الخارجيّة والمُراسَلة والإنترنت. قد تلتقي شخصاً قادماً من بعيد فيكون اللقاء به مُثمِراً، إمّا على الصعيد العملي أو العائلي أو العاطفي.برج السرطانالمريخ ومركور في وضع إيجابي، وهذا سيُسرّع تنفيذ مشاريعك وستتعرّف إلى أشخاص مُهمّين لكَ في المجالين المهنيّ والاجتماعيّ. الشمس موجودة أيضاً في العذراء وهي ستمنحك الكاريزما والجاذبيّة. حضّر نفسك إذاً لتكون محبوباً ومُقدَّراً. اجتماعيّاً، اعرف كيف تُعبّر عمّا يضايقك وحاوِلْ ترتيب الأمور مُجدّداً. تَمسَّك بثقتك بنفسك وتصرَّف بتركيز وفعاليّة ومن دون إضاعة للوقت.برج الأسدأعمالك تتباطأ مع نهاية فصل الصيف بسبب العطلة والترفيه مع العائلة والأولاد. التأثيرات الإيجابيّة لجوبيتر ستُساعدك في تقوية ثقتك بنفسك والحصول على دعم قوي من محيطك الاجتماعيّ. من الناحية العاطفيّة، فينوس سيجعلك تبحث عن الحُبّ الصافي والدائم والمُتبادَل. في مجال العمل، ثابِرْ ولا تفقد الصبر. صفاء النفس هو الضمانة الأكيدة لصحّة جيّدة.برج العذراءهذا الشهر المشاريع المهنيّة ستأخذ كُلّ اهتماماتك، خاصّةً أنَّ الشمس والمريخ ومركور ستُقوّي فعاليّة إنتاجك المهنيّ والعمليّ. مع نهاية الشهر ترى أنَّ ما تنتظره من استحقاقات مهنيّة ولقاءات واجتماعات سترى النور. عاطفيّاً، كوكب الزهرة Venus يُحضّر لك أوقاتاً حلوة بدءاً من 20 من الشهر. النشاط والاندفاع النفسي ينعكسان إيجاباً على صحّتك الجسديّة، شرط ألاّ تتعدّى حدود طاقتك.برج الميزانالشمس ومركور والمريخ في أوضاع غير مناسِبة تُنبئ بمناخ سيّئ مهنيّاً وعلى صعيد العلاقات العمليّة، فالتوتّر سيسود فجأة وبشكل تصاعدي. تأثير فينوس سيضع في دربك أجواء اجتماعيّة وعاطفيّة ملائمة لتمنّياتك. مولود الميزان يجد نفسه عُرضة في أحيان كثيرة للمواجهة مع أفراد عائلته. ابتعد عن العناد وكُنْ عقلانيّاً عند التعامل معهم.برج العقربالشمس موجودة في العذراء ومركور في تقاطع إيجابي من 9 الشهر إلى 23 منه، وهذا الوضع الفلكي مؤاتٍ جداً لك على كل الصعد: ترقية، مشروع يصل إلى خواتيمه، فُرص يجب التقاطها. حياتك الشخصيّة على العكس ستكون حسّاسة بسبب مُربّع الزهرة الذي قد يُسبّب سوء تفاهُم بين حبيبين أو زوجين. كُنْ مُعتدلاً في تعاطيك مع الآخرين، سواء في المجال المهني أو الاجتماعي، خاصّةً في النصف الثاني في الشهر.برج القوسالشمس ومركور والمريخ في أوضاع فلكيّة ملائمة، ممّا يُساعد على تنفيذ المشاريع الماديّة والمهنيّة مثل شراء عقار، تغيير ديكور المنزل وشراء سيارة. في الحُبّ، فينوس يعطيك مشاعر عميقة ومتبادَلة. الفلك عموماً يمنحك فرصاً وإيجابيّات قادرة على تغيير حالك إلى الأفضل، سواء على المستوى الصحّي أو النفسي أو العملي. أنتَ حالياً تشعر برغبة قويّة تدفعك نحو الدراسة والمطالعة أو الانضمام الى دورة ثقافيّة أو علميّة. يطرأ أيضاً تَقدُّم على علاقاتك الاجتماعيّة بعدما أصابها الفتور والتراجُع في أوقات سابقة.برج الجديتأثير الشمس ومركور والمريخ يُسبّب سوء التفاهُم بين المُحبّين والمتزوّجين، وكلّ فريق يحاول فرض رأيه على الآخر. في الأعمال كثير من الوعود غير المؤكّدة، ومفاوضات تُبنى الآمال عليها قد لا تصل هذا الشهر إلى نتيجة مُرضية. إعمل على تمتين أواصر الشراكة مع الشركاء الملائمين، إن على صعيد العمل أو العاطفة، ولا تأسف على التخلّص من شراكات تعتبرها مصدر قلق وتُعاكس مصلحتك، شرط أن تنظر إلى باب المصلحة بموضوعيّة وليس بانفعاليّة.برج الدلومع جوبيتر العلاقة الزوجيّة تبقى في دائرة المُخاطرة، وعليك بوضع النقاط على الحروف لتفادي الأسوأ. استفدْ من بعض الفُرص المتاحة فمن أول الشهر وحتى 8 منه، كوكب مركور يساعدك على فتح حوار على الصعيدين الاجتماعي والمهني. اغتنم الفرص الإيجابيّة مهما كانت صغيرة في مجال العمل ولا تَخَفْ من خوض أي تجربة حتى لو كانت جديدة عليك.برج الحوتمع تأثير الشمس وعطارد والمريخ، يكون مزاجك إيجابيّاً ولديك الحماسة والاندفاع إلى كلّ شيء. في المجال العملي، هناك إمكانيّة لحُسن سير المفاوضات التجاريّة، تغيير العمل أو الحصول على ترقية وزيادة في المعاش. عزيزي، الأوراق الرابحة في يديك، وعناصر النجاح معروفة وخصوصاً الجرأة والعمل الجاد والحثيث والتعامل الديبلوماسي في علاقتك بالمحيطين بك. إذاً، ضَعْ مشاريعك على السِكّة الصحيحة ولا تنسَ وأنتَ في عزّ انشغالك أين تكمُن القيم الحقيقيّة.(لها)