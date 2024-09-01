30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سيجارة كشفت نتائج جريمة عمرها 44 عاماً
Lebanon 24
01-09-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت الشرطة الأميركية بأن أدلة الحمض النووي من عقب سيجارة أدت إلى اعتقال مرتكب جريمة قتل امرأة عام 1980 في ولاية واشنطن.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن شرطة كينت بولاية واشنطن أن "كينيث دوان كونديرت (65 عاماً)، ألقي القبض عليه بموجب مذكرة تتهمه بقتل دوروثي سيلزيل داخل منزلها في كينت".
Advertisement
ومع التقدم في تقنية الحمض النووي تمكن المحققون من الحصول على ملف تعريف الحمض النووي من رداء حمام الضحية، وواصلوا مقارنته بمختلف العينات على مر السنين، وأخيراً حددوا 11 مشتبهاً محتملاً، كان من بينهم كينيث كونديرت، وشقيقه.
ووفقاً للشرطة، فبينما قدم شقيق كونديرت عينته طواعية، رفض كونديرت، لذا لجأت الشرطة إلى عقب سيجارة ألقاه كونديرت، وهو ما أدى إلى التعرف عليه. (جريدة البيان)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الاعلان رسميًا عن ارتباطها... ما حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها؟
Lebanon 24
بعد الاعلان رسميًا عن ارتباطها... ما حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها؟
12:56 | 2024-08-31
31/08/2024 12:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع على طريق المطار.. السيارة تحطّمت بالكامل! (فيديو + صور)
Lebanon 24
حادث مروّع على طريق المطار.. السيارة تحطّمت بالكامل! (فيديو + صور)
14:04 | 2024-08-31
31/08/2024 02:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" بالسنوار؟ إقرأوا ما قاله خبيرٌ إسرائيليّ!
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" بالسنوار؟ إقرأوا ما قاله خبيرٌ إسرائيليّ!
16:30 | 2024-08-31
31/08/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُسلّحون في أحد أحياء بيروت.. وفيديو لإطلاق نار عشوائي!
Lebanon 24
مُسلّحون في أحد أحياء بيروت.. وفيديو لإطلاق نار عشوائي!
00:43 | 2024-09-01
01/09/2024 12:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاد الملكة رانيا الـ54.. كيف هنأها العاهل الأردني؟
Lebanon 24
في عيد ميلاد الملكة رانيا الـ54.. كيف هنأها العاهل الأردني؟
12:22 | 2024-08-31
31/08/2024 12:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:28 | 2024-09-01
عظام طائر سيتم بيعها مقابل 33 ألف دولار.. ما قصتها؟
03:38 | 2024-09-01
في أميركا.. طائرة اصطدمت بعمود كهربائي وأشعلت حرائق في شقق سكنية
03:02 | 2024-09-01
قضية يخت "مايك لينش".. أحد الناجين يخرج عن صمته ويروي ما حدث
03:00 | 2024-09-01
في قاع البحر.. حيوانات تنجز مهمة "غير مسبوقة" مع البشر (فيديو)
02:00 | 2024-09-01
خلال حفل مباشر.. وفاة مغن بعد سقوطه (فيديو)
00:00 | 2024-09-01
برجك اليوم
فيديو
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
01/09/2024 17:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
01/09/2024 17:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
01/09/2024 17:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24