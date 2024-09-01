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سيجارة كشفت نتائج جريمة عمرها 44 عاماً

Lebanon 24
01-09-2024 | 04:00
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أفادت الشرطة الأميركية بأن أدلة الحمض النووي من عقب سيجارة أدت إلى اعتقال مرتكب جريمة قتل امرأة عام 1980 في ولاية واشنطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن شرطة كينت بولاية واشنطن أن "كينيث دوان كونديرت (65 عاماً)، ألقي القبض عليه بموجب مذكرة تتهمه بقتل دوروثي سيلزيل داخل منزلها في كينت".
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ومع التقدم في تقنية الحمض النووي تمكن المحققون من الحصول على ملف تعريف الحمض النووي من رداء حمام الضحية، وواصلوا مقارنته بمختلف العينات على مر السنين، وأخيراً حددوا 11 مشتبهاً محتملاً، كان من بينهم كينيث كونديرت، وشقيقه.
 
ووفقاً للشرطة، فبينما قدم شقيق كونديرت عينته طواعية، رفض كونديرت، لذا لجأت الشرطة إلى عقب سيجارة ألقاه كونديرت، وهو ما أدى إلى التعرف عليه. (جريدة البيان)

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