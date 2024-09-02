"قتلها من دون قصد"... ما حصل مع مارغريتا مأساوي! (صورة)

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قُتلت جدة بعد أن قام رجل يريد الانتحار بالقفز من جسر على الطريق السريع فاصطدم بزجاجها الأمامي وأصابها.وفي التفاصيل، كانت مارغريتا نوفيلا غاليندو جالسة في مقعد الراكب بينما كان زوجها فلورنسيو يقودهما على طول الطريق السريع 210 في سيلمار، لوس أنجلوس، في 9 آب الفائت، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.واتصل المارة بالشرطة في الساعة 7.17 مساءً قائلين إن رجلا كان يهدد بالقفز من جسر روكسفورد، وأنه تجاوز الحافة قبل أن يتمكنوا من الوصول إليه.وضرب الرجل سيارة غاليندو بقوة لدرجة أنه اخترق الزجاج الأمامي مباشرة وضرب مارغريتا وهي جالسة في مقعدها. وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وليس من الواضح ما إذا كان قد نجا. ولم يتم الكشف عن اسمه.وكان يُعتقد في البداية أن إصابات مارغريتا لا تهدد حياتها، وفقًا لتقرير حادثة شرطة لوس أنجلوس، ولكن تبين لاحقًا أنها أكثر خطورة بكثير.وقالت عائلتها إنها كافحت في وحدة العناية المركزة في حالة حرجة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا حتى توفيت يوم الأربعاء الفائت.وقال ابنها ديفيد غاليندو: "لقد حاربت بشجاعة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، ولكن في 28 آب، أخبرنا الأطباء أنها لن تتعافى".(lbc)