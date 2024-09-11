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أرمينيا.. العثور على قبر لطفل يعود للألفية الرابعة قبل الميلاد

Lebanon 24
11-09-2024 | 03:00
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أعلن عالم الآثار بافل أفتيسيان، أن بعثة أرمينية- أميركية من علماء الآثار عثرت في مستوطنة ماسيس بلور على قبر طفل يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد.

ووفقا له، عثرت البعثة على القبر بعد سبعة أيام من عمليات الحفر والتنقيب الجارية في موقع مستوطنة ماسيس بلور. وقد عثر العلماء على القبر تحت جدار مبنى يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد ، وقد يعود القبر إلى نفس الفترة أو قد يكون أقدم من ذلك".
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ويشير أفتيسيان، إلى أنه هناك مدفنان على أراضي أرمينيا يعود تاريخهما بوضوح إلى هذه الفترة ولهما سياق واضح: أحدهما في مستوطنة أكناشين، والثاني في ماسيس بلور.

ويقول: "سيساعد تحليل ودراسة الحمض النووي للهيكل العظمي للطفل، على تعزيز معلوماتنا عن مجتمعات العصر الحجري الحديث التي كانت تعيش شمال نهر أراكس". مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف مهم جدا.
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