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منوعات
" التعلم لا يعرف عمراً".. عجوز مصري بعمر 109 سنوات يحقق نجاحاً في محو الأمية
Lebanon 24
12-09-2024
|
13:19
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شغل عجوز من الإسكندرية المصريين خلال الساعات الماضية، بعد تمكنه من اجتياز امتحان محو الأمية.
فبعمر الـ 109، تمكن صابر بباوي الجد لـ 55 حفيداً من اجتياز امتحان محو الأمية في محافظة الإسكندرية ضمن مبادرة لوزارة التضامن الاجتماعي.
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وأدى بباوي الاختبار بمجمع سيدي بشر، في حين حرص المسؤولون في مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على توفير كافة وسائل المساعدة. إذ تم إحضاره إلى لجنة الامتحان وإعادته إلى منزله.
لا لليأس
في حين أكد صابر ألا يأس في الحياة، موضحًا أنه اشترك في مبادرة "لا أمية مع تكافل" من أجل أن يتمكن من قراءة ومعرفة كيفية أخذ جرعات الدواء في مواعيدها بشكل منتظم في حال تأخر أبنائه، فضلا عن قراءة الصلوات.
فيما أغدق العديد من المصريين على مواقع التواصل الثناء على العجوز، داعين إلى أخذ العبر منه ومن نشاطه الذي يبعث الأمل.
يشار إلى أن صابر أب لـ 7 أبناء، 4 ذكور جميعهم متزوجون، و3 بنات متزوجات، وجميعهن أرامل حاليا. في حين تعاني إحدى بناته من السرطان.
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