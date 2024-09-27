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منوعات
في دولة عربية.. العثور على جثة طفلة فى ظروف غامضة
Lebanon 24
27-09-2024
|
09:32
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عثرت الأجهزة الأمنية بقنا في مصر، اليوم، على جثة طفلة داخل منزلها فى ظروف غامضة بقرية حجازة قبلى بمركز قوص، جنوبى محافظة قنا.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مركز شرطة قوص يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طفلة داخل منزلها بجوار مقابر حجازة قبلى بمركز قوص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين العثور على جنى.ع، 11 عاما.
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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة. (اليوم السابع)
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