صدمة كبيرة لعروس في يوم زفافها.. لم يحضر إلّا 5 اشخاص من المدعوين!

تعرّضت عروس بريطانية لصدمة حياتها، اذ لم يحضر احد من المدعوين الى حفل زفافها باستثناء بعض من أفراد أسرتها لا يتجاوزون 5 أفراد ومنظمي الحفل.

وشاركت كالينا ماري قصتها المحزنة عبر حسابها إلى تيك توك، متسائلة عن السبب الذي دفع المدعوين إلى الامتناع عن تلبية الدعوة وتقديم اعتذارات مسبقة، خاصة أنها لم تدع عدداً كبيراً من الناس.

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أرفقت كالينا منشورها بفيديو من الحفل "الفارغ" الذي ذكرت أنها كانت تخطط له منذ 10 أشهر، ودعت إليه 75 شخصاً عبر بطاقات دعوة إلكترونية، و25 شخصاً ببطاقات دعوة رسمية.

وبعد أسبوع من الاحتفال الفاشل، أكدت كالينا أنها لم تتلق الكثير من التوضيحات حول سبب عدم حضور المدعوين لزفافها.



ولم تذكر العروس المزيد من التفاصيل حول الحجج التي قدمها المدعوين لاعتذارهم عن حضور الحفل. كما لم يذكر سبب امتناع أهل العروسين عن الحضور، خاصة أنها ذكرت في منشورها بأن مجموعة الأفراد الذين حضروا من العائلتين خمسة فقط.