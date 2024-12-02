حادث مروري مميت في الهند والسبب خرائط "غوغل"!

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وانحرفت سيارتهم عن جسر كان يخضع لإصلاحات كبيرة واكتشفها السكان المحليون لاحقًا.وأسار موقع "eturbonews" أنّ الضحايا لقوا حتفهم أثناء توجههم إلى مدينة نويدا، وهي مدينة تقع في ولاية أوتار براديش على بعد حوالي 12.5 ميلاً جنوب شرق نيودلهي، لحضور حفل زفاف.ووجهت خرائط "غوغل" طريق السائق إلى الجسر غير المكتمل، والذي كان به قسم انهار سابقًا بسبب أضرار الفيضانات، ولم تكن هناك حواجز أو علامات تحذيرية على الجسر.واحتجزت الشرطة الهندية أربعة مهندسين، بحسب تقارير محلية، كما يخضع المسؤول الإقليمي لشركة "غوغل" للتحقيق أيضًا.وأفاد مسؤولون محليون أن قسمًا من الجسر تضرر أثناء الفيضانات في وقت سابق من هذا العام.وقال ضابط شرطة، إن التغييرات الخاصة بالطرق لم تظهر في خرائط "غوغل".أكد ممثل من شركة غوغل على التزام الشركة بالمساعدة في التحقيق. (العربية)