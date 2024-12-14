اختفت فجأة.. العثور على جثة طفلة مدفونة أعلى منزل بمصر

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في مصر، اليوم، على جثة طفلة أعلى سطح منزل في قرية الغرابوة بحرى التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد العثور على جثة طفلة أعلى سطح منزل في قرية الغرابوة بحري بمركز دشنا، وتبين العثور على جثة جنا.م، 5 أعوام، أعلى سطح منزل في قرية الغرابوة بمركز دشنا، متغيبة منذ يومين.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.