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منوعات
جريمة مروعة.. سيدة تقتل ابنتها بمساعدة صديقها
Lebanon 24
16-12-2024
|
08:28
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، من ضبط ربة منزل وصديقها، لاتهامهما بقتل طفلة ابنة المتهمة بمنطقة الهرم، حيث اعتديا عليها بالضرب لتبولها على نفسها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وعثر على جثة الطفلة بها آثار اعتداء.
وتوصلت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن والدة الطفلة وصديقها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتديا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، لتبول الضحية على نفسها.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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