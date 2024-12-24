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حادثة مؤلمة.. وفاة طفلة دهستها سيارة أمام منزلها

Lebanon 24
24-12-2024 | 16:05
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لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لدهس سيارة أمام منزلها بقرية المقربية في مصر.
وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع طفلة دهستها سيارة أمام منزلها بقرية المقربية في مركز قوص، وتبين مصرع أسيل.م.ق، عام ونصف، بعد ما دهستها سيارة أمام منزلها بقرية المقربية في مركز قوص.
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وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها. (اليوم السابع)
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