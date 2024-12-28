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منوعات
حادث مروع.. سيارة إسعاف تنقلب أثناء نقل مريض إليكم ما حصل
Lebanon 24
28-12-2024
|
01:00
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وقع حادث مروع في مدينة ملاطيا التركية، حيث اصطدمت سيارة إسعاف كانت تنقل مريضًا بشاحنة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة إينونو، حيث أفادت المصادر الطبية بأن حالة احدهم حرجة.
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وعلى الفور، توجهت فرق الإسعاف، وفرق من إدارة الطرق السريعة إلى موقع الحادث. وبفضل جهود الفرق المختصة، تم رفع المركبتين وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد توقف مؤقت. (تركيا الآن)
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