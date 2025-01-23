ما سبب زيادة ولادة التوائم عالمياً؟

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على مستوى العالم، تنجب الأمهات عدداً أقل من الأطفال. ومع ذلك، على الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ الأخير في معدلات المواليد، فإن عدد التوائم والثلاثة توائم المولودين أعلى اليوم من أي وقت مضى.هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في التاريخ، وفي ورقة بحث جديدة يتوقع الباحثون ارتفاعاً مستمراً في معدلات التوائم.ووفق "ذا كونفيرسيشن"، ترى الباحثة إليزابيث بايلي من جامعة برمنغهام سيتي أن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل هذا هو الحال، ويبدو أن الدوافع الاجتماعية مثل الحمل في سن أكبر، والاستخدام الأكبر لعلاجات الخصوبة هي عوامل رئيسية.وولادة التوائم أقل شيوعاً، لكنها جزء طبيعي من التكاثر البشري، فحوالي 1 من كل 60 حالة حمل هي ولادة متعددة، سواء كان ذلك توأماً أو ثلاثة توائم أو حتى 6 توائم.لكن عالمياً الآن، فإن 1 من كل 42 طفلًا يولدون على وجه الأرض هو توأم، وفق "ناشيونال إنستيتوتس أوف هيلث".ويحدث حمل التوائم عندما يتم تخصيب بويضتين منفصلتين في الوقت عينه، أو عندما تنقسم البويضة المخصبة إلى اثنتين.كما قد تحدث الولادات المتعددة أيضاً نتيجة "الإباضة المفرطة" عندما يتم إطلاق أكثر من بويضة واحدة في نفس الدورة.ومن المرجح أن تحدث هذه الظاهرة لدى النساء مع تقدمهن في السن، بسبب التغيرات في الأنماط الهرمونية للدورة الشهرية مع اقترابهن من سن اليأس.وعلى الرغم من ندرتها الشديدة، فإن فرط التبويض قد يؤدي أيضاً إلى الحمل الطبيعي لما يُعرف باسم "حالات الحمل المتعددة من الدرجة الأعلى" أي من 3 توائم إلى 9 أطفال.وتُظهر البيانات من إنكلترا وويلز في عام 2023 أنه بالنسبة للنساء دون سن العشرين، كانت واحدة من كل 2000 حالة ولادة متعددة ولكن بالنسبة للنساء في سن 35-39، يرتفع هذا إلى واحدة من كل 57. (الامارات 24)