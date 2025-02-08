رحلة بحرية شاقة لسلحفاة معمرة من اليونان إلى شاطئ الإسكندرية

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خاضت سلحفاة معمرة يتجاوز عمرها قرنا من الزمان رحلة بحرية شاقة قطعتها من شواطئ اليونان حتى وصلت شواطئ الإسكندرية.وقطعت السلحفاة رحلة بحرية قبل أن تصل شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية على حدود مصر الشمالية واجهت خلالها تيارات البحر الأبيض المتوسط القوية وعبرت ممرات بحرية تزدحم بالسفن العملاقة.وكشفت المعلومات الأولية أن وزن السلحفاة بلغ نحو 40 كيلوغراما وطولها قرابة المتر، وعليها علامة معدنية على زعانفها الأمامية تحمل الكود 13159 والتي كشفت عن هويتها وأصلها اليوناني العريق.وأعلنت وزارة البيئة المصرية العثور على سلحفاة بحرية كبيرة الحجم تم العثور عليها حية على شاطئ النخيل في منطقة العجمي في محافظة بالإسكندرية.وكشف فريق عمل وزارة البيئة أن السلحفاة بحالة صحية جيدة ومثبت عليها رقم كودي معدني يؤكد رصدها بمحمية في دولة اليونان وإطلاقها إلى البيئة مرة أخرى من هناك.وقام فريق عمل جهاز شؤون البيئة بنقل السلحفاة الى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية أشتوم الجميل، لفحصها ورعايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذا النوع من السلاحف المهدد بالانقراض. (روسيا اليوم)