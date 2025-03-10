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في دولة عربية.. شجار بصواني السحور أمام أشهر مطعم فول (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2025 | 05:17
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انتشرت فيديوهات كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة وقعت أمام أشهر محل فول في منطقة رمسيس.

مشاجرة عنيفة
فقد تداول مصريون فيديو يوثق مشاجرة عنيفة بين مجموعة شبان يحملون صواني السحور ويعتدون بها على بعضهم.

وأثار المقطع المنتشر رعباً بين المارة والمتواجدين داخل المطعم، مما دفع بعضهم للهرب والمراقبة من بعيد.

كما أثار بلبلة كبيرة بين المصريين على المنصات، حيث علق أحدهم: "المطاعم أصبحت تتعمد الزحمة أمامها من الناس للشهرة، بالإضافة لسوء أخلاق الجيل الجديد". وأضاف آخر: "هي كلمة واحدة الفوضى إللي ملت الشوارع بصورة لافتة وأصبحت ظاهرة وذلك بسبب القهاوي التي انتشرت بصورة فظيعة وما تحدثه من إزعاج، والحل عودة الشدة بقوة الانضباط احتراما للمواطنين".
 
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ضبط الحوادث
يذكر أن الشرطة كانت أغلقت المطعم الشعبي في رمسيس، الذي شهد المشاجرة العنيفة .

ليتضح لاحقاً أن الشجار اندلع على أولوية الجلوس لتناول وجبة السحور.

فيما ناشد العديد من المصريين مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بضبط مثل هذه الحالات.(العربية)



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