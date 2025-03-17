انهيار برج تاريخي في هولندا (صور)

Advertisement

انهار برج فيلهيلمينا التاريخي في فالكنبورغ بمقاطعة ليمبورغ بشكل مفاجئ يوم الأحد، دون وقوع إصابات. البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترًا ويعود لعام 1906، كان معلمًا سياحيًا بارزًا يوفر إطلالة على بلجيكا وألمانيا، لكنه كان مغلقًا وقت انهياره.وأكدت خدمات الطوارئ عدم وجود أشخاص تحت الأنقاض، فيما لا يزال سبب الانهيار مجهولًا. بدوره، أشار رئيس البلدية دان بريفو إلى أن التحقيقات جارية، بينما رصد مكتب الأرصاد نشاطًا زلزاليًا متزامنًا لكنه لم يُعتبر سببًا رئيسيًا.