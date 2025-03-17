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انهيار برج تاريخي في هولندا (صور)

Lebanon 24
17-03-2025 | 17:00
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انهار برج فيلهيلمينا التاريخي في فالكنبورغ بمقاطعة ليمبورغ بشكل مفاجئ يوم الأحد، دون وقوع إصابات. البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترًا ويعود لعام 1906، كان معلمًا سياحيًا بارزًا يوفر إطلالة على بلجيكا وألمانيا، لكنه كان مغلقًا وقت انهياره.  
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وأكدت خدمات الطوارئ عدم وجود أشخاص تحت الأنقاض، فيما لا يزال سبب الانهيار مجهولًا. بدوره، أشار رئيس البلدية دان بريفو إلى أن التحقيقات جارية، بينما رصد مكتب الأرصاد نشاطًا زلزاليًا متزامنًا لكنه لم يُعتبر سببًا رئيسيًا.  
 
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البرج عانى من مشكلات هيكلية لسنوات، وأُغلق عدة مرات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ما أثار حزن السكان المحليين لفقدان هذا الرمز التاريخي. (ارم نيوز)
 
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